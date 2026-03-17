Башкирские таможенники обнаружили старинный фолиант немецкой школы анатомии — фото
Башкортостанские таможенники обнаружили у пассажирки старинный фолиант немецкой анатомической школы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 50-летняя женщина собиралась вылететь в Ташкент из международного аэропорта Уфы. Её остановили на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля.
В сумке среди личных вещей инспекторы нашли учебник по анатомии человека Rauber-Kopsch — Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorgane Generalregister XI. Auflage («Руководство анатомии человека», том 6 «Органы чувств», 11-е издание). Книгу напечатали в 1920 году в типографии Georg Thieme в Лейпциге (Германия).
Пассажирка рассказала, что везла издание по просьбе знакомой. Его планировали передать преподавателю Самаркандского университета. По словам женщины, она не знала, что учебник может представлять культурную ценность, и не была осведомленной о действующих ограничениях на вывоз таких предметов из России.
Проведенная экспертиза подтвердила подлинность старинного издания. По факту выявленного нарушения возбудили административные дела за недекларирование и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Санкции предусматривают штраф и возможную конфискацию книги.
