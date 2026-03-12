Хабаровские таможенники не дали вывезти предметы времен Российской империи
Хабаровские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай предметов времён Российской империи, 44 медных монет, 76 нательных крестов и шести миниатюрных икон.
Гражданина России остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При проверке багажа с помощью рентген-установки инспекторы обнаружили в чемодане большое количество разнородных предметов. Мужчина пояснил, что везёт их как подарки от знакомого для своей личной коллекции.
По результатам экспертизы установили, что монеты изготовили более 100 лет назад, а кресты и иконы — более полувека назад. Все предметы признали культурными ценностями. Их вывоз может происходить только при наличии разрешительных документов и при заполнении пассажирской таможенной декларации.
Обнаруженные предметы изъяли. Возбудили административное дело о недекларировании товаров. Также решается вопрос о возбуждении дела по административной статье о несоблюдении запретов и ограничений.
Санкции предусматривают штраф и конфискацию.
