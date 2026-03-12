Хабаровские таможенники не дали вывезти предметы времен Российской империи

12 марта 2026, 11:22

Хабаровские таможенники не дали вывезти иконы и кресты времен Российской империи

Фото: пресс-служба ФТС Хабаровского края

Хабаровские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай предметов времён Российской империи, 44 медных монет, 76 нательных крестов и шести миниатюрных икон.