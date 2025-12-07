Башкирский фермер зарезал корову и нашёл внутри кошелёк с документами
В деревне Толпарово (Башкортостан) местный фермер при разделке коровы обнаружил в ней кошелёк. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Хозяин животного накануне забил животное. Во время обработки туши в желудке он нашёл кошелёк, внутри которого лежали деньги и документы на имя мужчины по фамилии Дорофеев. Фермер признался, что никогда не слышал о таком человеке.
По словам сельчанина, корова часто бродила по свалкам и питалась там травой. Скорее всего, именно в таком месте животное и проглотило кошелёк.
«Такого никогда в жизни не видел, смотрите, сколько из нее ботвы вышло. Среди нее – кошелек с деньгами и документами», — поделился удивлённый фермер.Он заявил, что намерен вернуть находку владельцу, если удастся установить его местонахождение.