Башкирский фермер зарезал корову и нашёл внутри кошелёк с документами

07 декабря 2025, 23:53

Фото: istockphoto / Clara Bastian

В деревне Толпарово (Башкортостан) местный фермер при разделке коровы обнаружил в ней кошелёк. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Хозяин животного накануне забил животное. Во время обработки туши в желудке он нашёл кошелёк, внутри которого лежали деньги и документы на имя мужчины по фамилии Дорофеев. Фермер признался, что никогда не слышал о таком человеке.



По словам сельчанина, корова часто бродила по свалкам и питалась там травой. Скорее всего, именно в таком месте животное и проглотило кошелёк.



«Такого никогда в жизни не видел, смотрите, сколько из нее ботвы вышло. Среди нее – кошелек с деньгами и документами», — поделился удивлённый фермер.