Петарда взорвалась в руках 12-летнего мальчика на востоке Москвы

Фото: istockphoto/Motortion

На востоке Москвы 12-летний мальчик получил травмы из-за взрыва петарды. Об этом стало известно 7 декабря.



Согласно информации «Известий», пиротехника сдетонировала в руках у ребенка. Ему ее передал друг.

У пострадавшего диагностировали ожог третьей степени, а также повреждения грудной клетки и верхних конечностей. Сейчас на месте происшествия работают медики.

Накануне, 6 декабря, в Подмосковье произошло еще одно ЧП: момент взрыва автомобиля ГАЗель попал на видео. Инцидент случился на Ленинградском шоссе около 21:30 по московскому времени, в результате чего на трассе образовалась серьезная пробка.

Никита Кротов

