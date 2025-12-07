Петарда взорвалась в руках 12-летнего мальчика на востоке Москвы
На востоке Москвы 12-летний мальчик получил травмы из-за взрыва петарды. Об этом стало известно 7 декабря.
Согласно информации «Известий», пиротехника сдетонировала в руках у ребенка. Ему ее передал друг.
У пострадавшего диагностировали ожог третьей степени, а также повреждения грудной клетки и верхних конечностей. Сейчас на месте происшествия работают медики.
Накануне, 6 декабря, в Подмосковье произошло еще одно ЧП: момент взрыва автомобиля ГАЗель попал на видео. Инцидент случился на Ленинградском шоссе около 21:30 по московскому времени, в результате чего на трассе образовалась серьезная пробка.
