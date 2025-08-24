В Литве задержали подозреваемых в обходе антироссийских санкций

24 августа 2025, 10:50

Литовские полицейские задержали 11 подозреваемых в обходе санкций против РФ

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Литовские правоохранительные органы провели масштабную операцию в городе Каунас, в ходе которой были задержаны 11 человек, подозреваемых в нарушении санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.