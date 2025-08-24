В Литве задержали подозреваемых в обходе антироссийских санкций
Литовские правоохранительные органы провели масштабную операцию в городе Каунас, в ходе которой были задержаны 11 человек, подозреваемых в нарушении санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, группа занималась поставками оборудования в обход антироссийских санкций, используя схемы с подставными компаниями и фиктивными получателями грузов. В частности, одним из прикрытий выступала компания в Португалии, которой формально предназначалась продукция.
Во время задержания силовики изъяли несколько тонн промышленного оборудования общей стоимостью около €2 млн. Предположительно, конечным пунктом поставки должна была стать территория России.
Операция проходила в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии, что подчёркивает международный масштаб расследования и трансграничный характер предполагаемой преступной схемы.
В настоящее время расследование продолжается. Задержанным могут быть предъявлены обвинения по статьям, связанным с нарушением экспортных ограничений и участием в организованной преступной группе.
