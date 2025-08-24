Отец нашел тела сыновей-подростков в отеле и попал в больницу

24 августа 2025, 07:34

Двух братьев-подростков из Нидерландов нашли мертвыми в отеле Стамбула

Фото: iStock/Soumen Hazra

Двое братьев-подростков из Нидерландов были найдены мертвыми в отеле Grand Sami в Стамбуле. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на турецкие СМИ.