Отец нашел тела сыновей-подростков в отеле и попал в больницу
Двух братьев-подростков из Нидерландов нашли мертвыми в отеле Стамбула
Двое братьев-подростков из Нидерландов были найдены мертвыми в отеле Grand Sami в Стамбуле. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на турецкие СМИ.
Инцидент произошел в районе Фатих. Отец мальчиков 15 и 17 лет первым обнаружил сыновей без признаков жизни и позвал на помощь. Сам он был госпитализирован в состоянии шока. Следов насилия на телах не нашли.
По предварительной версии, юные туристы могли отравиться в местном ресторане, который посетили вечером пятницы. Отец сопровождал сыновей, но не ел вместе с ними. В настоящее время ведется расследование, причины смерти устанавливаются.
Читайте также: