Врачи достали из головы маленького ребенка 15-сантиметровый нож
В Китае врачи извлекли 15-сантиметровый нож из головы трехлетней девочки. Об этом сообщает South China Morning Post (SHMP).
Все произошло, когда мать ребенка меняла постельное белье. Женщина взмахнула простыней и задела лежавший рядом нож. Движение было настолько резким, что лезвие отлетело и вонзилось в череп малышки, застряв над правым ухом.
Родительница попыталась достать его, но не смогла. Вместо того, чтобы вызвать медиков, она сама отвезла дочь в больницу Дунчуань в Куньмине. Врачи заверили, что операция прошла успешно, состояние юной пациентки стабильное. По их словам, смертельных повреждений удалось избежать благодаря мягкости детских костей черепа.
Полиция официально квалифицировала произошедшее как несчастный случай. Однако сотрудники клиники утверждают, что мать ребенка якобы призналась: она взмахнула ножом, чтобы напугать капризничавшую дочь, но случайно задела ее.
