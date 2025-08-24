Врачи достали из головы маленького ребенка 15-сантиметровый нож

24 августа 2025, 11:59

SHMP: В Китае врачи извлекли 15-сантиметровый нож из головы трехлетней девочки

Фото: iStock/Gumpanat

В Китае врачи извлекли 15-сантиметровый нож из головы трехлетней девочки. Об этом сообщает South China Morning Post (SHMP).