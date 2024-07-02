Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана

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В Басманном суде Москвы, по решению суда заочно арестованы бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщили РИА Новости.
Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Владимира Гройсмана и Павла Климкина на два месяца.
В апреле Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения Климкину и Гройсману в совершении обстрелов и других преступлений в Донбассе. Их обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации — применение запрещённых средств и методов ведения войны.
Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с июня 2014 по август 2019 года. Владимир Гройсман был спикером Верховной рады в 2014–2016 годах, а затем более трёх лет занимал пост премьер-министра.
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«Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции подозреваемых в Россию или с момента их задержания на территории РФ, так как оба они объявлены в международный розыск», — сообщили в издательстве.
В апреле Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения Климкину и Гройсману в совершении обстрелов и других преступлений в Донбассе. Их обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации — применение запрещённых средств и методов ведения войны.
Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с июня 2014 по август 2019 года. Владимир Гройсман был спикером Верховной рады в 2014–2016 годах, а затем более трёх лет занимал пост премьер-министра.
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Мира Полтева