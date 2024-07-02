Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана

Украинские стражи порядка жестоко избили мужчину на Привозе в Одессе, а также использовали против него баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», опубликовав видеокадры. На них видно, что съемка происходит из автобуса. О причинах такого поведения полицейских ничего не сообщается.