Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

Фото: istock / irene_rebrova
Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов длительное время находился в оперативной разработке. Детали стали известны ТАСС от источников в правоохранительных органах.
«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сообщил источник.Собеседник издания отметил, что оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка Федеральной службы безопасности.
23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
До этого сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки
Алина Юрчак