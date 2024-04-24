Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек

Вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек

«Известия»: вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек
24 апреля 2024, 08:09
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом расследования.
Однако имена других задержанных собеседник издания разглашать не стал. При этом другой источник рассказал, что следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.

Также сообщается, что поздно вечером во вторник, 23 апреля, на объектах недвижимости семьи Иванова начали проводить обыски.



Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

Читайте также:

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки

Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
#следственный комитет
#имена
#семьи
#минобороны
Агент СБУ до подрыва Прозорова находилась в британском городе с базой спецназа
24 апреля 2024, 06:53

Фото: istock / FTiare

Гражданка Украины, агент Службы безопасности Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки из Варшавы для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года находилась в британском городе Херефорд.
Там расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа. Об этом стало известно РИА Новости после анализа социальных сетей девушки и её близких.

Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликована в соцсети Facebook*. Снимок размещен 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом.

Согласно данным в аккаунте украинки, она живет в Херефорде не первый год и состоит там в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой.

Херефорд до этого упоминался в новостях с данными об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи Вооруженным силам Украины. По данным издания, на базе занимаются подготовкой экспертов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.

Ранее сообщалось, что четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
#соцсети
#фотография
#база
#facebook
#новости
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В промзоне российского города упал беспилотник
Губернатор Артамонов: беспилотник упал в промышленной зоне Липецка
24 апреля 2024, 06:36

Фото: Минобороны РФ

В Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что в результате атаки жертв нет. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата.

«На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил Артамонов.
Ранее стало известно, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона

В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ

В США заговорили о послевоенном разделе Украины

#губернатор
#беспилотник
#дрон
#сотрудники
#режим
#киев
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Смоленской области из-за атаки беспилотников произошло возгорание на местной нефтебазе
Губернатор Анохин: Пожар начался на двух объектах ТЭК в Смоленской области
24 апреля 2024, 05:34

Фото: istock / Distortion Media

На объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.
«Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работают сотрудники МЧС.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Харькове перебили газопровод. Микрорайон остался без газоснабжения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

#губернатор
#мчс
#сотрудники
#киев
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии полиция застрелила человека с мачете в библиотеке университета
24 апреля 2024, 03:34

Фото: istock / Tomasz Śmigla

Полиция города Мангейма в Германии ликвидировала вооруженного мачете мужчину, проявлявшего агрессивное поведение в библиотеке местного университета. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что 31-летнему немцу ранее было запрещено посещать библиотеку университета из-за его неоднократного негативного поведения.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, когда на место инцидента приехала патрульная машина, мужчина напал на работника библиотеки с мачете в руках. Из-за угрозы для жизни людей полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие. Мужчина скончался в больнице от ранения.

Установлено, что нападавшим является гражданин Германии, родившийся в Саарбрюккене, который до этого уже имел проблемы с полицией.

В настоящее время выясняются его мотивы.

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

#полиция
#оружие
#библиотеки
#мужчина
#сотрудники
#новости
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России
ТАСС: замминистра обороны Иванов уже давно находился в оперативной разработке
24 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / irene_rebrova

Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов длительное время находился в оперативной разработке. Детали стали известны ТАСС от источников в правоохранительных органах.
«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сообщил источник.
Собеседник издания отметил, что оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка Федеральной службы безопасности.

23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

До этого сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#ук
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спрятались в шкафу: В Бурятии из-за пьяной матери заживо сгорели три ребенка
Трое детей погибли при пожаре дома в Бурятии из-за пьяной матери
24 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / photovs

В результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Кроме того, еще один ребенок, десятилетний мальчик, остался жив, поскольку во время пожара находился в школе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

#дело
#мчс
#уголовное дело
#мать
#дома
#мальчик
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны
Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
23 апреля 2024, 23:14

Фото: сайт Кремля

Президента Российской Федерации Владимира Путина проинформировали о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Тимур Иванов занимает должность замглавы МО с 2016 года, он курировал строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов министерства и военную ипотеку.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки
#следственный комитет
#сергей шойгу
#уголовное ук
#капитальный министр
#дмитрий песков
#минобороны
#рф
#владимир путин
#уголовное дело
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом
Герой РФ рассказал, что пытался скрыться от наезжающего на него грузовика
23 апреля 2024, 23:09

Фото: IStock/globalmoments

Герой России Евгений Черняев в ходе конфликта с армянином пытался убежать от наезжающего на него грузовика.
После этого мужчина набросился на него с кулаками, рассказал Черняев «Известиям». Он ударил его, а затем началась драка.

Мужчина угрожал Герою России и после конфликта уехал в отель.

В понедельник появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье.

На гражданина Армении возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант временно находится под подпиской о невыезде. Силовики выясняют обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мигрантами Героя России

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки
#герой россии
#мигранты
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
23 апреля 2024, 21:36

Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки
Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (о получении взятки), задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Владимирович Иванов», — говорится в официальном сообщении.
Другие подробности задержания пока не приводятся.

Читайте также:

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки

Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
#следственный комитет
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф