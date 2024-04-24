Вместе с замминистра обороны России задержали ещё несколько человек

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Вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом расследования.
Однако имена других задержанных собеседник издания разглашать не стал. При этом другой источник рассказал, что следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.
Также сообщается, что поздно вечером во вторник, 23 апреля, на объектах недвижимости семьи Иванова начали проводить обыски.
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.
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Также сообщается, что поздно вечером во вторник, 23 апреля, на объектах недвижимости семьи Иванова начали проводить обыски.
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.
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Элина Позднякова