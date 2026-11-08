Бастрыкин контролирует дело о пропавших в 1999 году девочках в Новосибирской области

08 ноября 2026, 17:27

Бастрыкину доложат по делу о пропавших в 1999 году подругах-сибирячках

Фото: медиасток.рф

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об исчезновении двух подруг в Новосибирской области. Об этом 8 ноября сообщили в Главном следственном управлении СК России. Поводом для внимания к делу стал сюжет телеканала РЕН ТВ.





Как установили, 16-летняя Елена Шумилина и 18-летняя Наталья Пономарева пропали без вести осенью 1999 года в селе Толмачево Новосибирской области. Девушки отвезли обед матери Натальи, после чего направились домой и больше не выходили на связь.



Уголовное расследование по факту исчезновения начали лишь спустя пять лет. Следователи восстановили маршрут подруг до остановки, где их след обрывается. Никто из опрошенных пассажиров, кондукторов и прохожих не смог установить, что произошло с девушками дальше. Дело до сих пор находится в производстве.



Отмечается, что в те годы в регионе действовали серийный маньяк-расчленитель, охотившийся на женщин, и банда сутенеров, организовавшая миллионный бизнес на секс-услугах. Родственники пропавших выразили сомнение в том, что следствие приняло исчерпывающие меры для проверки криминальных версий. Расследование продолжается.





«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках уголовного дела, а также по доводам телесюжета», — говорится в сообщении.