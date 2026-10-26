Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти маленькой девочки в Перми

26 октября 2026, 13:28

Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти девочки в пермской больнице

Фото: медиасток.рф

Обстоятельства смерти маленькой девочки в детской больнице проверяет следственное управление СК России по Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.