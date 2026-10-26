Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти маленькой девочки в Перми
Обстоятельства смерти маленькой девочки в детской больнице проверяет следственное управление СК России по Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стало обращение матери ребенка, появившееся в соцсетях: женщина просила установить причины гибели дочери в 2025 году. По данным СУСК, после инцидента возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Позже дело закрыли. В октябре 2026 года мать умершей девочки признали потерпевшей по новому делу — о халатности, которое появилось после данных о ненадлежащем оказании медпомощи нескольким пациентам пермской больницы.
Глава Следственного комитета поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти ребенка, а также о ходе расследования уголовного дела о халатности. Ведется следствие.
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