Бастрыкин контролирует дело об убийстве девочки в Кузбессе
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР представить в центральный аппарат ведомства доклад о ключевых обстоятельствах и промежуточных итогах расследования уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы в Кемеровской области. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе СК.
Согласно данным, расследование трагедии, произошедшей в областном центре 25 июня, взял на особый контроль председатель ведомства. Напомним, что после ухода из дома и последующего обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти инициировали уголовное производство.
В ходе комплекса мероприятий и неотложных следственных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 55-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость. Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В настоящее время подозреваемому готовятся предъявить обвинение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства.
Читайте также: