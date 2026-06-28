Бастрыкин контролирует дело об убийстве девочки в Кузбессе

28 июня 2026, 14:04

Бастрыкину доложат по делу об убийстве 12-летней девочки в Кемерово

Фото: istockphoto/blinow61

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР представить в центральный аппарат ведомства доклад о ключевых обстоятельствах и промежуточных итогах расследования уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы в Кемеровской области. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе СК.