СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию российских регионов.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к ударам беспилотников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что массированная атака была осуществлена на территорию Центрального федерального округа РФ. Ударам подверглись Москва, Московская, Тульская, Орловская и Калужская области.
В частности, над территорией Московской области было сбито 14 украинских беспилотников. В Раменском погибла женщина, есть и другие пострадавшие. Глава Следственного комитета поручил детально установить все обстоятельства преступления.
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