Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА

10 сентября 2024, 10:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию российских регионов.


Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к ударам беспилотников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что массированная атака была осуществлена на территорию Центрального федерального округа РФ. Ударам подверглись Москва, Московская, Тульская, Орловская и Калужская области.

В частности, над территорией Московской области было сбито 14 украинских беспилотников. В Раменском погибла женщина, есть и другие пострадавшие. Глава Следственного комитета поручил детально установить все обстоятельства преступления.

Читайте также:

В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие

Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву

Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами
#москва
#пострадавшие
#женщина
#ск рф
#атака
#бастрыкин
#беспилотник
#уголовное дело
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
10 сентября 2024, 10:17

Фото: istock / Photoboyko

В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях на севере Украины.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской и Орловской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Удар БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео

Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском

Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском
#тревога
#воздушная тревога
#владимир путин
#президент
#ночь
#бпла
#лидер
#сво
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами
10 сентября 2024, 10:12

Фото: istock / Diy13

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотниками на Подмосковье и другие регионы Российской Федерации — это новая попытка Украины использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской и Орловской областями.

«Новая попытка киевского режима применения террористических методов для нанесения ударов по гражданским объектам», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском

Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском

Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
#военные
#бпла
#ущерб
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удар БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео
SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским
10 сентября 2024, 09:52

Фото: istock / Diy13

В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Кадры попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.
По данным канала, обломки упали на бытовку одного из домов, что привело к повреждениям. В результате происшествия пострадали женщина, владелица коттеджа, и рабочий. Оба получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском

Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА

Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#раменское
#военные
#ночь
#женщина
#бпла
#происшествия
#ущерб
#рабочий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ находятся на территории России
10 сентября 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Ни о каких переговорах с Киевом речи вестись не может до тех пор, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут отброшены за пределы России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что Москва никогда не вела и не намерена вести никаких переговоров с террористами. Соответственно, до тех пор, пока они находятся на территории России, не может быть и речи ни о каком диалоге с Киевом, сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза также отметил стремление ВСУ захватить Курскую атомную электростанцию и устроить «ядерный террор». По словам Шойгу, это наивысшее, крайнее проявление терроризма, которому, к счастью, удалось воспрепятствовать.

«Когда российские войска выкинут террористов из ВСУ с территории страны, тогда и можно будет говорить о переговорах», — заключил секретарь Совета безопасности РФ.

Читайте также:

Госдума: Нелегитимная украинская власть мешает мирным переговорам

Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую область

Нарышкин: переговоры с Киевом недопустимы после атаки в Курской области
#москва
#россия
#страны
#интервью
#всу
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском
Воробьев: при ударе БПЛА в доме в Раменском повреждены 54 квартиры из 102
10 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

В результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

По его словам, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.

«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.

Губернатор рассказал, что удар пришелся на 5 балконов, которые загорелись, однако в квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки БПЛА, которые необходимо разминировать.

«Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, а также добавил, что около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры.

Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК

ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье

«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#мчс
#квартиры
#ночь
#бпла
#дома
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском
10 сентября 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор прибыл на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Сначала он встретился с обеспокоенной жительницей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, а затем обратился к представителям экстренных служб для получения актуальных данных о ситуации на месте.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК

ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#проезд
#радио
#ночь
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
10 сентября 2024, 08:35

Фото: istock / Larysa Shcherbyna

Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина отметила, что в 4:15 она проснулась от взрыва. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Алена сообщила, что все начали звонить на номер 112, где им сказали не выходить.

«Потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала она.

По словам Алены, ее квартира расположена на 9-м этаже, в которой от взрыва выбило окна балкона.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Воронежской и Орловской областями.

Читайте также:

Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА

«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
#подмосковье
#губернатор
#шоссе
#ночь
#женщина
#бпла
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
Власти Тульской области: в регионе сбили два БПЛА, обломки упали на объект ТЭК
10 сентября 2024, 08:35

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
«Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 беспилотника над 9 регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, они были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.

До этого стало известно, что Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА

«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
#подмосковье
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на приём и вылет самолётов из-за БПЛА
10 сентября 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт Жуковский в Подмосковье временно не принимает и не отправляет самолёты. Такие меры приняты на фоне предпринятой в ночь с 9 на 10 сентября массовой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют последствия падения частей дрона на земле. О времени возобновления работы воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Вылет и приём самолётов вновь начнётся после того, как исчезнет угроза безопасности пассажиров.

Читайте также:

В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие

Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву

ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
#люберцы
#подольск
#губернатор
#жуковский
#раменское
#бпла
#коломна
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф