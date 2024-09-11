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Следователи устанавливают личности напавших на школу в Беслане пяти террористов

СК РФ выясняет личности 5 террористов, напавших на школу в Беслане в 2004 году
11 сентября 2024, 16:24
Фото СК РФ

Фото СК РФ

В России продолжается расследование теракта в школе Беслана в 2004 году. Сейчас следственный комитет выясняет личности пяти террористов, которые захватили детей. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба СК.
«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», – сообщает Следственный комитет.

Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин провел прием представителей организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии. На приеме он рассказал, что один из нападавших получил пожизненный срок.



Представители общественной организации поделились своими воспоминаниями о том страшном дне и озвучили свои версии случившегося. С учетом этого глава СК поручил составить подробный план работы по уголовному делу.
«Необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов», – сказал Бастрыкин.

По итогу председатель СК потребовал провести критический анализ материалов дела, собранных на первоначальном этапе расследования.

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#расследование
#ск
#бастрыкин
#теракт
Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья уже скачали электронный социальный паспорт льготника
11 сентября 2024, 16:26

Фото: Министерство социального развития Московской области

Жители Московской области могут скачать электронный социальный паспорт льготника, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Всё чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тысяч жителей Подмосковья. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав его на своем смартфоне», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области напоминает, что цифровой паспорт содержит штрих-код социальной карты, где можно узнать льготную категорию, реквизиты подтверждающих документов, социальные льготы и сроки их действия.

Кроме того, социальный паспорт даёт право на скидки в некоторых торговых сетях и организациях, а также бесплатный вход в музеи и на культурные мероприятия для всех членов многодетных семей. Использование социального паспорта гораздо удобнее бумажного удостоверения, так как он всегда под рукой в смартфоне.

Жители могут скачать свой социальный паспорт на главной странице регионального портала государственных услуг.

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Суд заочно приговорил экс-депутата ГД Пономарёва* к 10 годам за экстремизм
11 сентября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарёва*. Он обвинялся в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российских Вооружённых силах.
Слушание дела производится заочно, рассматривать его суд начал накануне, передаёт корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Прокурор запрашивал для экс-депутата 14 лет колонии. Кроме того, обвинение предлагало на пять лет запретить Пономарёву заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Как установили следователи и суд, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространял под видом достоверных заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Кроме того, Пономарёв* позволял себе высказывания, подпадающие под определение оправдания терроризма на территории России.

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* Признан террористом и экстремистом, а также иноагентом на территории РФ
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#новости
#вс рф
#терроризм
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Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей
11 сентября 2024, 16:06

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В регионе ведётся активная работа по выявлению и пресечению нарушений правил торговли со стороны иностранных граждан. Эта деятельность осуществляется еженедельно во всех округах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедшую неделю было проверено 61 объект в Талдоме, Сергиевом Посаде, Шатуре и Королёве. В результате было составлено 24 протокола, включающих:

  • 11 протоколов о работе без патента — штраф до 7 тысяч рублей;
  • 7 протоколов о несоблюдении ограничений на определённые виды деятельности — штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, для юридических — до 1 миллиона рублей;
  • 5 протоколов о несоблюдении условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тысяч рублей;
  • 1 протокол за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии — штраф до 2 тысяч рублей;
  • Четырём владельцам торговых точек грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей согласно части 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Такая практика будет применяться во всех городских округах на еженедельной основе. В случае обнаружения незаконного торгового объекта будет задействован механизм изъятия несанкционированной продукции и демонтажа.

Главная цель этих мер — предотвращение повторного возникновения незаконных объектов в прежних местах.

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#подмосковье
#штраф
#инспектор
#рейд
#минсельхоз
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Подмосковные гостиницы начали проверять на наличие договора на вывоз мусора
11 сентября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сверку базы данных на наличие договоров на вывоз мусора с юридическими лицами и частными предпринимателями, занятыми в сфере гостиничного бизнеса, начали проводить региональные операторы Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«В настоящее время проверено 40 отелей и гостиниц, в результате выявлено 17 организаций, которые проигнорировали требования законодательства о заключении договора с регоператором на вывоз мусора. Им направлены уведомления о необходимости исправить это нарушение», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что планируется проверить ещё более 1200 предприятий гостиничной отрасли.

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#минчистоты
#мусорный оператор
#гостиницы
#отель
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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В Волоколамске выбирают подрядчика для реконструкции котельной
11 сентября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №34 в селе Ярополец Волоколамского городского округа ждёт масштабная реконструкция, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета конкурентной политики Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать построенную в 2006 году на Пушкинской улице в селе Ярополец котельную №34 мощностью 0,6 МВт, включая поставку всего необходимого оборудования. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 21 миллион 582 тысячи 390 рублей, заявки принимаются до 20 сентября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#волоколамск
#реконструкция
#котельная
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МВД: в Telegram создают группы по обсуждению атак на учебные заведения
11 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/blinow61

МВД РФ фиксирует появление в мессенджере Telegram сообществ по обсуждению атак на учебные заведения. В частности, об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД.
«В мессенджере Telegram фиксируются факты создания сообществ, посвященных обсуждению тематике нападения на образовательные учреждения... Посредством указанных сообществ, в том числе, распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений», — сказано в сообщении правоохранителей в Telegram.
Там добавили, что админы таких групп используют приемы демонстрации «осведомленности» о внутренней жизни учреждений и их отдельных воспитанников. Для этого злоумышленниками заранее изучаются соцсети учебных заведений, преподавательского и ученического состава и их групп по обсуждению учебного процесса.

Провокации преследуют цель насадить панические настроения, которые дестабилизируют обстановку в учебных учреждениях и расшатывают социальную обстановку, резюмировали в ведомстве.

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#россия
#мвд
#полиция
#telegram
#новости
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Регоператоры Подмосковья вывезли за лето более 11 млн кубометров мусора
11 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 11 миллионов кубометров мусора вывезли региональные операторы по обращению с отходами в Московской области с июня по август, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В семи кластерах московской области региональные операторы отправили в комплексы по переработке отходов (КПО) как крупногабаритный строительный, так и мелкий мусор», — отмечается в сообщении.
В Сергиево-Посадской зоне, куда входит одиннадцать городских округов, было вывезено около 2,7 млн кубометров мусора, в Ногинской и Рузской зонах — примерно по 2,5 млн кубометров мусора, в Воскресенской зоне — более 1,7 млн кубометров отходов, в Чеховской — более 1 миллиона кубометров, в Алексинской — более 560 тысяч кубометров и в Каширской — около 78 тысяч кубометров.

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#мусорный оператор
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
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«Народный инспектор» выявил летом в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах
«Народный инспектор» выявил в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах
11 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Через портал «Народный инспектор» в Московской области в течение лета выявили более 1,1 тыс. случаев парковки на газонах.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«За лето жители региона зафиксировали 1 176 случаев парковки в зонах зелёных насаждений, что привело к штрафам на общую сумму 1 543 000 рублей. Важно соблюдать правила парковки, чтобы сохранить зелёные зоны, а также не мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам», – отметил Мурашов.
По данным подмосковного Минчистоты, больше всего нарушителей обнаружили в Красногорске. Там составили 204 постановления на сумму 453 тыс. рублей. Особенно активно ловили автохамов во дворах посёлка Путилково и села Ильинское.

Тем, кто стал свидетелем безответственного поведения водителей, не стоит оставаться равнодушными. Сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Всего за четыре клика можно зафиксировать случаи, когда автомобилисты оставляют машины на газонах или преграждают проезд к мусорным контейнерам. Для этого нужно записать видео с нарушением и номером автомобиля, а затем отправить его на модерацию.

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#подмосковье
#московская область
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Минтранс Московской области напоминает об опасности вождения в нетрезвом виде
11 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во Всероссийский день трезвости Министерство транспорта Московской области напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде. Алкоголь ухудшает реакцию и искажает восприятие на дороге, что приводит к серьёзным последствиям в случае ДТП, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для предотвращения нарушений правил дорожного движения в Московской области проводятся профилактические мероприятия. Сотрудники администраций округов и волонтёры дежурят на выходных на территории более 400 мест отдыха и притяжения жителей в малых населённых пунктах и городах. Госавтоинспекция региона регулярно проводит рейды, направленные на профилактику нетрезвого вождения.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов в запрещённых местах и исключить вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте своим близким и знакомым садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали свидетелем нетрезвого водителя, обратитесь в полицию по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

Важно помнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (статья 12.8 КоАП РФ). В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность с возможностью штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы (статья 264.1 УК РФ).


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