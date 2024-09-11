Следователи устанавливают личности напавших на школу в Беслане пяти террористов

Фото СК РФ
«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», – сообщает Следственный комитет.
Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин провел прием представителей организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии. На приеме он рассказал, что один из нападавших получил пожизненный срок.
Представители общественной организации поделились своими воспоминаниями о том страшном дне и озвучили свои версии случившегося. С учетом этого глава СК поручил составить подробный план работы по уголовному делу.
«Необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов», – сказал Бастрыкин.
По итогу председатель СК потребовал провести критический анализ материалов дела, собранных на первоначальном этапе расследования.
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