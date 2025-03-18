Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования поножовщины в школе Юрги

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела в Юрге по статье «Халатность». Об этом заявили в СК России. Дело возбудили после поножовщины в одной из школ города.
Ранее стало известно, что в Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока.
После этого было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
На сегодняшний день следователи проводят выясняют все причины и обстоятельства инцидента.
Руководитель СУ по Кемеровской области-Кузбассу Александр Безукладников должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования.
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«Сообщалось, что в одной из школ города Юрги на уроке ученик нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт. Отмечается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не принимали необходимых мер к разрешению данной ситуации», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
После этого было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
На сегодняшний день следователи проводят выясняют все причины и обстоятельства инцидента.
Руководитель СУ по Кемеровской области-Кузбассу Александр Безукладников должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования.
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Элина Позднякова