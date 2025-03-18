Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват

На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват

Фото: iStock/ElcovaLana

Фото: iStock/ElcovaLana

В понедельник, 17 марта, в районе Южное Медведково, расположенном на северо-востоке столицы, лопнула труба с горячей водой. Прорыв трубы был выявлен на Полярной улице, рядом с домом № 36 (по этому адресу находится хлебозавод).
Вся проезжая часть, трамвайные пути и тротуар были залиты горячей водой, люди не могли перейти дорогу, некоторые из них получили ожоги. В соцсетях многие, обсуждая данное происшествие, жаловались на старые трубы: их уже давно не меняли, кто-то обвинял строительную компанию «ПИК», которая недавно возвела большой жилой комплекс рядом с хлебозаводом, а кто-то сетовал на реновацию, проводимую в столице с 2017 года.

Почему же это случилось читайте в материале «Радио 1».

Пострадавшие и последствия аварии


По информации столичного Депздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек. Движение на дублёре Полярной улицы было перекрыто, рассказали в Госавтоинспекции. Почти километр этой дороги был залит кипятком, вода попала на трамвайные пути, в зоне аварии находилось более 50 машин. Кроме этого, по данным из социальных сетей, горячая вода, вытекшая из трубы, попала в реку Яузу, что, возможно, отразится на флоре и фауне водоёма.

Что говорят очевидцы


Очевидицей ЧП стала жительница Бабушкинского района, расположенного рядом с районом Южное Медведково.
«Действительно, было страшно. Мы перешли дорогу, а через минуту из колодцев на этой дороге забили горячие фонтаны. Представьте: вы наступаете на люк...» — писала очевидица всоциальных сетях.
Как рассказала «Радио 1» эта же жительница Бабушкинского района, она ждала трамвай на остановке, где неожиданно повалил едкий пар из трубы.
«Потом вдруг люки на проезжей части запрыгали, и оттуда тоже повалил пар», — добавила она.
Также очевидица происшествия предоставила «Радио 1» видео ЧП, которое она уже сняла в трамвае.

Видео: «Радио 1»
Многие пользователи уверены, что причиной коммунальной аварии стало плохое обслуживание труб, по которым течёт горячая вода. Вот некоторые комментарии:

«Ну, за ЖКХ плату повышаем, а состояние труб зачем проверять».
«Там трубы сто лет не меняли».
Похже прорыв трубы подтвердила и управляющая компания «ПИК-Комфорт», обслуживающая ЖК «Полярная 25».
В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов

Если снова обратиться к соцсетям, некоторые пользователи обвиняют строительную компанию «ПИК» в случившемся.
«Понастроили «пиковских коробок», а коммуникации не справляются. Следующий раз будут плавать в чём похуже», — писал местный житель.
Есть и те, кто считает, что прорыв трубы является следствием реновации, проводимой в Москве с 2017 года.
«Вот они последствия оленьей реновации. То ли ещё будет», — поделился своим мнением пользователь в соцсетях.

Не учитываются данные гидрогеологии района?


Северное и Южное Медведково, а также близлежащий район Свиблово в Москве — это зона высокой карстовой опасности, здесь высокий уровень грунтовых вод, и все эти данные необходимо учитывать при строительстве и прокладке коммуникаций, в том числе коммуникаций водоснабжения. Об этом «Радио 1» рассказал бывший сотрудник ВНИИЖТ Борис Зверев.
«Имеет место и артезианский подпор, т.е. грунтовые воды не только осадочной природы (не только дожди и тающий снег). Есть данные, что ближайший (по глубине) разведанный слой артезианской воды (точка в районе Чукотского проезда) находится на глубине около 40 метров, что очень близко», — сообщил эксперт.
Кроме того, в Лазаревских прудах и Кольском пруду (расположены в столичном районе Свиблово — прим. ред.) есть придонные ключи, о чём специалисты предупреждали представителей местной власти. В итоге работы по гидроизоляции Кольского пруда были проведены впустую.
«Когда делались работы на прудах в 2019-2020 гг., мы предупреждали, что там ключи, нам не поверили, сославшись на якобы сделанные исследования. Итог — в прошлом году гидроизоляцию Кольского пруда выдавило с песком из окружающих грунтов, как пасту из тюбика», — пояснил собеседник «Радио 1».



Также стоит помнить о карстах и плывунах, что не редкость в этой местности. К слову, из-за воздействия плывуна в 1974 году произошёл размыв в Ленинградском метрополитене.
«Карсты — это вымывание и выщелачивание песчаника и известняка (слои грунта, залегающие на 200—300 метрах и отделяющие верхние грунты от артезианской воды). <…> Непрочные, хрупкие, держатся на честном слове, не способны держать вибрационную, ударную и большую статическую нагрузку, т. е. попытка возвести на карсте высотку приведёт, с высокой вероятностью, к провалу грунта. Плывун — это водонасыщенный песок или супесь. <…> Если песок вымывается грунтовыми водами (также если есть протечка водопровода, канализации или магистрали теплоснабжения), то пространство, которое занимал песок, а он обеспечивал несущую способность грунта, оказывается пустым. Результат — потеря несущей способности грунта над зоной размытия, и если что-то сверху есть, оно провалится», — рассказал Борис Зверев.
Собеседник «Радио 1» отметил, что такой случай уже был в округе, на Сухонской улице: провалился грунт, когда рыли котлован под высотное здание. Вообще, по его словам, в этих столичных районах много мест, где случались провалы грунта: на Вересковой улице, в Беринговом проезде, место у Капустинского пруда.

Другие коммунальные аварии в Москве


Недавно трубу прорвало тоже на северо-востоке столицы, в районе Отрадное. Тогда затопило целую улицу. Кроме того, утечка воды произошла на востоке столицы, в районе Гольяново, на Уральской улице, около дома №19. Вода попала на проезжую часть, сообщал телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Читайте также:

«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры

Россиянам сообщили о росте тарифов на ЖКХ в июле

Трансформацию ЖКХ Подмосковья обсудили в Доме регионального правительства
#вода
#жкх
#радио 1
#авария
#эксперт
#дороги
#пострадавшие
#дом
#трубы
#трамвай
#чп
#управляющая компания
#видео
#горячая вода
#аварии
#комфорт
#ожоги
#специалисты
#здание
#происшествия
#соцсети
Бывшего мужа телеведущей Юлии Коваль посадили на 17 лет за педофилию
Экс-мужа Юлии Коваль, Михаила Штырлина, посадили на 17 лет за педофилию
18 марта 2025, 14:38

Юлия Коваль (фото: Telegram @shtozamat)

Суд вынес приговор в отношении бывшего мужа телеведущей и блогера Юлии Коваль, которого обвинили в педофилии.
Отмечается, что бизнесмену Михаилу Штырлину предъявили обвинения по статье о педофилии три года назад. Сегодня стало известно, что его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Помимо этого, осуждённый обязан выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших от его действий девочек на общую сумму 2,4 миллиона рублей», – отметили в пресс-службе Советского районного суда Краснодара.
По версии следствия, летом 2021 года Штырлин приехал в командировку в Краснодар. 10 июня на тот момент 50-летний мужчина встретил на улице четырёх девочек в возрасте от восьми до десяти лет. Под придуманным предлогом он завёл их за угол здания, где совершил противоправные действия сексуального характера.

После этого он совершил ещё одно сексуальное преступление в отношении двух 11 и 12-летних девочек.

Родители пострадавших детей обратились в полицию. В результате Штырлина отправили в СИЗО, где он находился все четыре года. Сегодня краснодарский суд вынес приговор о тюремном заключении бизнесмена.

Бывшая жена Штырлина, блогер и телеведущая Юлия Коваль, которая является близкой подругой Насти Ивлеевой, воспитывает от бизнесмена сына. Пара познакомилась в Крыму и начала встречаться, несмотря на разницу в 19 лет.

«Это мой первый мужчина, моя первая любовь – в 19 лет. Он поломал мне психику, но мы её починили», – рассказывала 31-летняя Коваль.
Читайте также:

«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно

Женщина жестоко расправилась с педофилом — вырвав, зажарив и проглотив его сердце и пенис

В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника
#суд
#приговор
#преступление
#родители
#мужчина
#сизо
#краснодар
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туалет на кухне, кровь и испорченный газон: подростки разнесли подмосковный особняк, арендованный за 200 тысяч рублей
Baza: подростки разнесли арендованный для вечеринки особняк в Подмосковье
18 марта 2025, 12:46

Фото: iStock/bondarillia

В Подмосковье подростки разнесли особняк во время вечеринки. Несовершеннолетние ездили на автомобиле по газону, ходили на кухню как в туалет и испачкали весь дом кровью, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что подростки сняли особняк в Мытищах на двое суток, с 14 по 15 марта. При этом договор на оказание услуги подписывал совершеннолетний, который отдал за аренду недвижимости около 200 тысяч рублей. Изначально оговаривалось, что в дом прибудут не более 20 человек, однако на деле подростков оказалось порядка 60-ти.

Они устроили вписку и разнесли весь дом. Несколько человек прокатились на джипе по аккуратно постриженному газону, где параллельно дрались двое парней, которые потом запачкали весь дом кровью. Кто-то из подростков помочился на кухне, а ещё кто-то сломал систему сигнализации.

Причём отгулять в доме двое суток молодёжи не удалось, поскольку нагрянула охрана и выгнала всех.

Собственники недвижимости обратились в полицию, где сообщили, что дом буквально разбомбили. Они оценили нанесённый гостями ущерб в более 500 тысяч рублей.

Читайте также:

В Подмосковье 10-летняя девочка скончалась после двухнедельного кашля

Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке

В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока
#подмосковье
#дом
#подростки
#охрана
#услуги
#ущерб
#собственники
#аренда
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье 10-летняя девочка скончалась после двухнедельного кашля
18 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/brizmaker

Третьеклассница скончалась в Подмосковье из-за непрекращающегося в течение двух недель кашля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
10-летняя жительница Подмосковья ещё 3 марта пожаловалась родителям на больное горло и кашель. Других симптомов, включая повышенную температуру, у неё не было. Мама перестала водить дочь в школу и оставила её на неделю дома в Клину. В это время ещё три ребёнка в этой же семье пожаловались на схожие симптомы – дети подхватили вирус в школе.

Мама вызвала врача на дом, который не стал проверять лёгкие, прописал противовоспалительное средство и поставил диагноз ОРВИ, оставив девочку ещё на неделю на больничном.

На выходные школьницу отправили к бабушке, однако девочке становилось только хуже. Накануне утром она начала задыхаться, к ней приехала мама и вызвала скорую. Однако девочка скончалась до прибытия медиков. По предварительной версии, она подавилась мокротой.

С начала марта увеличилось число обращений к детским врачам с жалобами на сильный кашель, особенно в ночное время, красное горло и вялость. Возраст пациентов от двух до 13 лет. При этом решения врачей о методах лечения отличаются: одни прописывают отхаркивающие средства, другие, напротив, не рекомендуют их пить и назначают отвар ромашки. Зачастую, ни то, ни другое средство долго не помогает.

Читайте также:

Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке

В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока

Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца
#вирус
#дети
#школьник
#орви
#симптомы
#диагноз
#девочка
#мама
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке
SHOT: суд дал 18 лет колонии жительнице Перми за жестокое убийство сына
18 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/zoka74

Суд вынес приговор в отношении жительницы Перми, которая расправилась с сыном, спрятала его тело в чемодан и отнесла на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
35-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребёнка из-за коллекторов, которые оказывали на неё моральное давление из-за долга в 50 миллионов рублей. После расправы над сыном она собиралась покончить с собой, однако вспомнила о родителях, которые не смогут выплатить её долги. Тогда она отнесла тело ребёнка на мусорку.

Специалисты проанализировали её дневник и обнаружили нездоровую психопатическую привязанность к ребёнку. Женщина очень сильно опекала его, не отпускала сначала в детский сад, а потом в школу, запрещала общаться с другими детьми.

В ходе судебного процесса пермячка заявила, что очень сожалеет о содеянном. В результате, её приговорили к 18 годам лишения свободы.

Читайте также:

В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока

Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца

Обнаружено тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, пропавшей год назад
#женщина
#долги
#сын
#убийство
#суд
#приговор
#коллекторы
#пермский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока
18 марта 2025, 10:49

Фото: iStock/joeygil

В Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц школы. Об этом сообщает Следком Кузбасса.
По данным ведомства, ученик нанес ножевое ранение однокласснику на уроке. Отмечается, что конфликт между ребятами продолжался уже давно, а пострадавшему поступали угрозы.

«Однако, как отмечают очевидцы, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент», — пишет «Сiбдепо».

Так, один из подростков принес в школу складной нож, купленный на маркетплейсе. Парень нажал кнопку выброса лезвия и ранил одноклассника в ногу.

По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали доследственную проверку, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.

Читайте также:

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности

Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять

Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей
#школы
#конфликт
#нож
#следователи
#инцидент
#администрация
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#девочка
#детсад
#ранение
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате