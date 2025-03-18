На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват

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В понедельник, 17 марта, в районе Южное Медведково, расположенном на северо-востоке столицы, лопнула труба с горячей водой. Прорыв трубы был выявлен на Полярной улице, рядом с домом № 36 (по этому адресу находится хлебозавод).
Вся проезжая часть, трамвайные пути и тротуар были залиты горячей водой, люди не могли перейти дорогу, некоторые из них получили ожоги. В соцсетях многие, обсуждая данное происшествие, жаловались на старые трубы: их уже давно не меняли, кто-то обвинял строительную компанию «ПИК», которая недавно возвела большой жилой комплекс рядом с хлебозаводом, а кто-то сетовал на реновацию, проводимую в столице с 2017 года.
Почему же это случилось читайте в материале «Радио 1».
По информации столичного Депздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек. Движение на дублёре Полярной улицы было перекрыто, рассказали в Госавтоинспекции. Почти километр этой дороги был залит кипятком, вода попала на трамвайные пути, в зоне аварии находилось более 50 машин. Кроме этого, по данным из социальных сетей, горячая вода, вытекшая из трубы, попала в реку Яузу, что, возможно, отразится на флоре и фауне водоёма.
Очевидицей ЧП стала жительница Бабушкинского района, расположенного рядом с районом Южное Медведково.
Если снова обратиться к соцсетям, некоторые пользователи обвиняют строительную компанию «ПИК» в случившемся.
Северное и Южное Медведково, а также близлежащий район Свиблово в Москве — это зона высокой карстовой опасности, здесь высокий уровень грунтовых вод, и все эти данные необходимо учитывать при строительстве и прокладке коммуникаций, в том числе коммуникаций водоснабжения. Об этом «Радио 1» рассказал бывший сотрудник ВНИИЖТ Борис Зверев.
Также стоит помнить о карстах и плывунах, что не редкость в этой местности. К слову, из-за воздействия плывуна в 1974 году произошёл размыв в Ленинградском метрополитене.
Недавно трубу прорвало тоже на северо-востоке столицы, в районе Отрадное. Тогда затопило целую улицу. Кроме того, утечка воды произошла на востоке столицы, в районе Гольяново, на Уральской улице, около дома №19. Вода попала на проезжую часть, сообщал телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
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Почему же это случилось читайте в материале «Радио 1».
Пострадавшие и последствия аварии
По информации столичного Депздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек. Движение на дублёре Полярной улицы было перекрыто, рассказали в Госавтоинспекции. Почти километр этой дороги был залит кипятком, вода попала на трамвайные пути, в зоне аварии находилось более 50 машин. Кроме этого, по данным из социальных сетей, горячая вода, вытекшая из трубы, попала в реку Яузу, что, возможно, отразится на флоре и фауне водоёма.
Что говорят очевидцы
Очевидицей ЧП стала жительница Бабушкинского района, расположенного рядом с районом Южное Медведково.
«Действительно, было страшно. Мы перешли дорогу, а через минуту из колодцев на этой дороге забили горячие фонтаны. Представьте: вы наступаете на люк...» — писала очевидица всоциальных сетях.Как рассказала «Радио 1» эта же жительница Бабушкинского района, она ждала трамвай на остановке, где неожиданно повалил едкий пар из трубы.
«Потом вдруг люки на проезжей части запрыгали, и оттуда тоже повалил пар», — добавила она.Также очевидица происшествия предоставила «Радио 1» видео ЧП, которое она уже сняла в трамвае.
Видео: «Радио 1»Многие пользователи уверены, что причиной коммунальной аварии стало плохое обслуживание труб, по которым течёт горячая вода. Вот некоторые комментарии:
«Ну, за ЖКХ плату повышаем, а состояние труб зачем проверять».
«Там трубы сто лет не меняли».Похже прорыв трубы подтвердила и управляющая компания «ПИК-Комфорт», обслуживающая ЖК «Полярная 25».
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Если снова обратиться к соцсетям, некоторые пользователи обвиняют строительную компанию «ПИК» в случившемся.
«Понастроили «пиковских коробок», а коммуникации не справляются. Следующий раз будут плавать в чём похуже», — писал местный житель.Есть и те, кто считает, что прорыв трубы является следствием реновации, проводимой в Москве с 2017 года.
«Вот они последствия оленьей реновации. То ли ещё будет», — поделился своим мнением пользователь в соцсетях.
Не учитываются данные гидрогеологии района?
Северное и Южное Медведково, а также близлежащий район Свиблово в Москве — это зона высокой карстовой опасности, здесь высокий уровень грунтовых вод, и все эти данные необходимо учитывать при строительстве и прокладке коммуникаций, в том числе коммуникаций водоснабжения. Об этом «Радио 1» рассказал бывший сотрудник ВНИИЖТ Борис Зверев.
«Имеет место и артезианский подпор, т.е. грунтовые воды не только осадочной природы (не только дожди и тающий снег). Есть данные, что ближайший (по глубине) разведанный слой артезианской воды (точка в районе Чукотского проезда) находится на глубине около 40 метров, что очень близко», — сообщил эксперт.Кроме того, в Лазаревских прудах и Кольском пруду (расположены в столичном районе Свиблово — прим. ред.) есть придонные ключи, о чём специалисты предупреждали представителей местной власти. В итоге работы по гидроизоляции Кольского пруда были проведены впустую.
«Когда делались работы на прудах в 2019-2020 гг., мы предупреждали, что там ключи, нам не поверили, сославшись на якобы сделанные исследования. Итог — в прошлом году гидроизоляцию Кольского пруда выдавило с песком из окружающих грунтов, как пасту из тюбика», — пояснил собеседник «Радио 1».
Также стоит помнить о карстах и плывунах, что не редкость в этой местности. К слову, из-за воздействия плывуна в 1974 году произошёл размыв в Ленинградском метрополитене.
«Карсты — это вымывание и выщелачивание песчаника и известняка (слои грунта, залегающие на 200—300 метрах и отделяющие верхние грунты от артезианской воды). <…> Непрочные, хрупкие, держатся на честном слове, не способны держать вибрационную, ударную и большую статическую нагрузку, т. е. попытка возвести на карсте высотку приведёт, с высокой вероятностью, к провалу грунта. Плывун — это водонасыщенный песок или супесь. <…> Если песок вымывается грунтовыми водами (также если есть протечка водопровода, канализации или магистрали теплоснабжения), то пространство, которое занимал песок, а он обеспечивал несущую способность грунта, оказывается пустым. Результат — потеря несущей способности грунта над зоной размытия, и если что-то сверху есть, оно провалится», — рассказал Борис Зверев.Собеседник «Радио 1» отметил, что такой случай уже был в округе, на Сухонской улице: провалился грунт, когда рыли котлован под высотное здание. Вообще, по его словам, в этих столичных районах много мест, где случались провалы грунта: на Вересковой улице, в Беринговом проезде, место у Капустинского пруда.
Другие коммунальные аварии в Москве
Недавно трубу прорвало тоже на северо-востоке столицы, в районе Отрадное. Тогда затопило целую улицу. Кроме того, утечка воды произошла на востоке столицы, в районе Гольяново, на Уральской улице, около дома №19. Вода попала на проезжую часть, сообщал телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
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Анастасия Чубина