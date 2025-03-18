Туалет на кухне, кровь и испорченный газон: подростки разнесли подмосковный особняк, арендованный за 200 тысяч рублей

Фото: iStock/bondarillia
В Подмосковье подростки разнесли особняк во время вечеринки. Несовершеннолетние ездили на автомобиле по газону, ходили на кухню как в туалет и испачкали весь дом кровью, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что подростки сняли особняк в Мытищах на двое суток, с 14 по 15 марта. При этом договор на оказание услуги подписывал совершеннолетний, который отдал за аренду недвижимости около 200 тысяч рублей. Изначально оговаривалось, что в дом прибудут не более 20 человек, однако на деле подростков оказалось порядка 60-ти.
Они устроили вписку и разнесли весь дом. Несколько человек прокатились на джипе по аккуратно постриженному газону, где параллельно дрались двое парней, которые потом запачкали весь дом кровью. Кто-то из подростков помочился на кухне, а ещё кто-то сломал систему сигнализации.
Причём отгулять в доме двое суток молодёжи не удалось, поскольку нагрянула охрана и выгнала всех.
Собственники недвижимости обратились в полицию, где сообщили, что дом буквально разбомбили. Они оценили нанесённый гостями ущерб в более 500 тысяч рублей.
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Они устроили вписку и разнесли весь дом. Несколько человек прокатились на джипе по аккуратно постриженному газону, где параллельно дрались двое парней, которые потом запачкали весь дом кровью. Кто-то из подростков помочился на кухне, а ещё кто-то сломал систему сигнализации.
Причём отгулять в доме двое суток молодёжи не удалось, поскольку нагрянула охрана и выгнала всех.
Собственники недвижимости обратились в полицию, где сообщили, что дом буквально разбомбили. Они оценили нанесённый гостями ущерб в более 500 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова