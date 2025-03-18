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Туалет на кухне, кровь и испорченный газон: подростки разнесли подмосковный особняк, арендованный за 200 тысяч рублей

Baza: подростки разнесли арендованный для вечеринки особняк в Подмосковье
Фото: iStock/bondarillia

Фото: iStock/bondarillia

В Подмосковье подростки разнесли особняк во время вечеринки. Несовершеннолетние ездили на автомобиле по газону, ходили на кухню как в туалет и испачкали весь дом кровью, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что подростки сняли особняк в Мытищах на двое суток, с 14 по 15 марта. При этом договор на оказание услуги подписывал совершеннолетний, который отдал за аренду недвижимости около 200 тысяч рублей. Изначально оговаривалось, что в дом прибудут не более 20 человек, однако на деле подростков оказалось порядка 60-ти.

Они устроили вписку и разнесли весь дом. Несколько человек прокатились на джипе по аккуратно постриженному газону, где параллельно дрались двое парней, которые потом запачкали весь дом кровью. Кто-то из подростков помочился на кухне, а ещё кто-то сломал систему сигнализации.

Причём отгулять в доме двое суток молодёжи не удалось, поскольку нагрянула охрана и выгнала всех.

Собственники недвижимости обратились в полицию, где сообщили, что дом буквально разбомбили. Они оценили нанесённый гостями ущерб в более 500 тысяч рублей.

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В Подмосковье 10-летняя девочка скончалась после двухнедельного кашля
18 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/brizmaker

Третьеклассница скончалась в Подмосковье из-за непрекращающегося в течение двух недель кашля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
10-летняя жительница Подмосковья ещё 3 марта пожаловалась родителям на больное горло и кашель. Других симптомов, включая повышенную температуру, у неё не было. Мама перестала водить дочь в школу и оставила её на неделю дома в Клину. В это время ещё три ребёнка в этой же семье пожаловались на схожие симптомы – дети подхватили вирус в школе.

Мама вызвала врача на дом, который не стал проверять лёгкие, прописал противовоспалительное средство и поставил диагноз ОРВИ, оставив девочку ещё на неделю на больничном.

На выходные школьницу отправили к бабушке, однако девочке становилось только хуже. Накануне утром она начала задыхаться, к ней приехала мама и вызвала скорую. Однако девочка скончалась до прибытия медиков. По предварительной версии, она подавилась мокротой.

С начала марта увеличилось число обращений к детским врачам с жалобами на сильный кашель, особенно в ночное время, красное горло и вялость. Возраст пациентов от двух до 13 лет. При этом решения врачей о методах лечения отличаются: одни прописывают отхаркивающие средства, другие, напротив, не рекомендуют их пить и назначают отвар ромашки. Зачастую, ни то, ни другое средство долго не помогает.

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Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке
SHOT: суд дал 18 лет колонии жительнице Перми за жестокое убийство сына
18 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/zoka74

Суд вынес приговор в отношении жительницы Перми, которая расправилась с сыном, спрятала его тело в чемодан и отнесла на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
35-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребёнка из-за коллекторов, которые оказывали на неё моральное давление из-за долга в 50 миллионов рублей. После расправы над сыном она собиралась покончить с собой, однако вспомнила о родителях, которые не смогут выплатить её долги. Тогда она отнесла тело ребёнка на мусорку.

Специалисты проанализировали её дневник и обнаружили нездоровую психопатическую привязанность к ребёнку. Женщина очень сильно опекала его, не отпускала сначала в детский сад, а потом в школу, запрещала общаться с другими детьми.

В ходе судебного процесса пермячка заявила, что очень сожалеет о содеянном. В результате, её приговорили к 18 годам лишения свободы.

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В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока
18 марта 2025, 10:49

Фото: iStock/joeygil

В Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц школы. Об этом сообщает Следком Кузбасса.
По данным ведомства, ученик нанес ножевое ранение однокласснику на уроке. Отмечается, что конфликт между ребятами продолжался уже давно, а пострадавшему поступали угрозы.

«Однако, как отмечают очевидцы, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент», — пишет «Сiбдепо».

Так, один из подростков принес в школу складной нож, купленный на маркетплейсе. Парень нажал кнопку выброса лезвия и ранил одноклассника в ногу.

По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали доследственную проверку, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.

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Напрашивался в дом к бабушкам: в деле маньяка Писчикова новый поворот. Как «уральский Раскольников» убивал пенсионерок?
18 марта 2025, 10:30

Денис Писчиков (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)

На счету Дениса Писчикова по крайней мере 17 жертв. Все убийства он совершал в начале нулевых в Подмосковье и Владимирской области, куда перебрался из Свердловской области. Душегуб ездил по отдаленным деревням, стучался в дома к одиноким бабушкам, просил воды или хлеба, а когда его приглашали войти, убивал хозяек топором и грабил. Недавно «уральского Раскольникова» обвинили в убийстве еще трех женщин.

​Давил на жалость и ​устраивал жестокую расправу

В начале 2000-х по Владимирской области и Подмосковью прокатилась волна жестоких убийств с ограблениями. Преступник приезжал в отдаленную деревню или село, выискивал дом одинокой пенсионерки. Стучался, просил поесть или попить. Обычно хозяйкам становилось жалко мужчину, они впускали его в дом, а он их «благодарил» ударом топора по голове. Как правило, он был смертельным. Преступник забирал деньги, ценные вещи и спокойно уходил.

Выяснив, что имеют дело с серийником, оперативники объединили эти уголовные дела. Количество жертв тем временем увеличивалось каждый месяц.

Сотрудники следственно-оперативной группы объездили много населенных пунктов, надеясь отыскать свидетеля или какую-нибудь важную зацепку. И наконец удача оказалась на их стороне: одна жертва выжила и описала душегуба.

Фоторобот Дениса Писчикова (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)


Убийцей оказался светловолосый молодой человек лет 20 средней комплекции. Оперативники составили фоторобот, объявили подозреваемого в федеральный розыск. В частности усилили контроль на вокзалах, справедливо предположив, что между деревнями преступник перемещается на электричках и автобусах. Еще проверяли ранее судимых за подобные преступления.

Журналисты окрестили душегуба «Тварью дрожащей» и «Раскольниковым». Потом добавился и эпитет «уральский».

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​Был вором, а стал убийцей

В апреле 2003-го со сотрудниками одного из отделов милиции Орехово-Зуево связалась взволнованная гражданка и заявила, что по ее деревне разгуливает неизвестный мужчина, который подходил под описание преступника. На место сразу выслали усиленный наряд, сообщили дежурящим на ближайших железнодорожных станциях и автовокзалах работникам МВД.


Задержали 21-летнего Дениса Писчикова. Несколько лет назад он переехал в центральный регион из Свердловской области. На родине, в городе Буланаш, практически с раннего возраста состоял на учете в милиции, не раз попадался на кражах и хулиганствах. Мужчина числился в федеральном розыске за такие же преступления, совершенные в Москве. Оказалось, что, когда после очередной кражи Дениса поймали, суд оставил его под подпиской о невыезде. И мужчина пустился в бега.

Денис Писчиков (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)


Во Владимирской области Писчиков предпринял попытку жить нормально: встречался с девушкой и даже нашел работу. Но в результате взялся за старое, но добавил к кражам убийства. Возлюбленная ни о чем не знала.

Писчиков почти сразу во всем признался. Убийца уточнил, что на страшное его толкали голоса в голове. Сам он якобы этого не желал и сильно раскаивается. Но после проведения судебно-психиатрической экспертизы никаких отклонений не нашли.

Летом 2004-го Московский областной суд за 14 доказанных расправ приговорил Дениса к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в соликамскую колонию особого режима «Белый лебедь».

Денис Писчиков (Фото: vladimir.sledcom.ru)

​Новые эпизоды в деле «уральского Раскольникова»

Однако нераскрытые эпизоды продолжали расследовать.
«С учетом схожего характера преступлений заключенного отрабатывали на причастность к убийствам в Александрове и в Мележе. Однако по причине прохождения им в местах лишения свободы принудительного лечения от психического расстройства проводить с ним следственные действия на протяжении нескольких лет было невозможно», — обратили внимание в СУ СК России по Владимирской области.

Во время допроса Писчиков наконец сознался еще в трех убийствах. В апреле 2002-го в Александрове преступник зарубил топором пожилую пару 84 и 78 лет. У супругов душегуб украл резиновую лодку, продукты и 700 рублей.

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В июне в деревне Мележа Денис пробрался в частный дом, ударил обухом топора спящую 82-летнюю женщину и, не найдя ни денежных средств, ни других ценностей, ушел ни с чем.

После проверки показаний на месте Писчикова отправили на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость. Из-за этого в скором времени «уральского Раскольникова» ждет еще один судебный процесс. Однако следователи предполагают, что на этом признания убийцы не закончились.

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В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый
18 марта 2025, 08:02

Фото: iStock/grafoto

В селе Вперед Башкирии произошел трагический пожар, в результате которого погибли шесть человек, включая пятерых детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент случился ночью в двухэтажном многоквартирном доме, где, по предварительным данным, началось горение натяжного потолка.

На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. Внутри были обнаружены тела пяти детей — трех девочек (2017 и 2019 годов рождения) и двух мальчиков (2021 года рождения) — а также 33-летнего мужчины.

В связи с происшествием Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехали представители МЧС и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося и проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

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