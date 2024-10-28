Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана расследовать убийство актёра Ткача

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил работникам ведомства оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства актёра Иосифа Ткача. Его самого и его супругу на прошлой неделе убили в Баку.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СК России. Подчёркивается, что помощь полиции Азербайджана будет оказываться с учётом подписанных двусторонних межведомственных соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджана, а также уже имеющегося опыта эффективного сотрудничества. Осуществлять взаимодействие будет управлению правового обеспечения и международного сотрудничества.
Напомним, на прошлой неделе подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления. Артисту злоумышленник перерезал горло, а женщине нанёс несколько ударов по голове, от которых она скончалась.
Российскому зрителю Ткач известен по работе в телесериале «Граф Крестовский».
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Напомним, на прошлой неделе подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления. Артисту злоумышленник перерезал горло, а женщине нанёс несколько ударов по голове, от которых она скончалась.
Российскому зрителю Ткач известен по работе в телесериале «Граф Крестовский».
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Александр Бойцов