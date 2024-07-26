Принял за любовника и зарезал: школьницы помогли найти убийцу, истязавшего 17-летнего подростка

Фото: istockphoto /Motortion
Возле автобусной остановки в Улан-Уде 17 июня было обнаружено тело подростка. Следователи пытались выяснить, что заставило неизвестного мужчину, преследовавшего несовершеннолетнего, жестоко расправится с ним и, наконец, им это удалось. Выйти на след убийцы помогли школьницы. Редакция «Радио 1» расскажет о деталях происшествия и мотивах изверга.
Что произошло на трассе в Улан-Удэ
Тело 17-летнего юноши из Улан-Уде было обнаружено утром 17 июня. Труп лежал в кустах возле автобусной остановки. Изучив записи с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что за несовершеннолетним гнался неизвестный мужчина. Школьник пытался остановить проезжающие по дороге автомобили, чтобы спастись от преследователя. Никто из водителей не остановился.
Позже экспертиза установила, что мужчина сначала применил к подростку электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следователи не могли установить мотив
Наряду с розыском нападавшего, следователи пытались установить мотивы убийства. Школьник был из благополучной семьи, связей с дурными компаниями не имел, летом подрабатывал в магазине. Правоохранители ломали голову над тем, чем простой юноша мог вызвать такую агрессию у совершенно незнакомого мужчины.
Уже после поимки подозреваемого оказалось, что он принял подростка за любовника своей девушки, приревновал и убил.
Фото: istockphoto /natasaadzic
Как поймали убийцу
Друзья погибшего школьника поставили себе задачу найти убийцу. Они распечатали скриншоты с камер и начали их везде распространять. В один из вечеров подростки той же школы, где учился убитый, отправились в магазин. Вдруг школьницы обратили внимание на стоящего рядом мужчину, который напоминал им человека с ориентировки.
Смышлёные девочки проследили за неизвестным и сообщили о его местонахождении в полицию.
«Было безумно страшно. Понимали риск происходящего. Но так хотелось помочь маме друга», — рассказала одна из девочек.
Уже в отделе полиции выяснилось, что это действительно убийца. Он признался, что накануне сильно поссорился со своей возлюбленной и она не пустила его на порог. Утром он увидел, как из подъезда дома, где живет его избранница, вышел молодой человек. Ревнивец решил, что юноша всю ночь находился с его женщиной, обезумел и решил убить «соперника». Однако откуда у подозреваемого при себе был целый арсенал оружия (электрошокер и нож), еще предстоит выяснить.
Школьниц, оказавших содействие в поимке преступника, наградили за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления.
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Анастасия Хохлова