Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане

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В Баку найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Убийство произошло в Насиминском районе. По подозрению в преступлении задержан 47-летний Ислам Хадыев.
Тела супругов с множественными ранениями были найдены в их квартире. У мужчины было перерезано горло, а его жена умерла от сильного удара по голове. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Тела супругов с множественными ранениями были найдены в их квартире. У мужчины было перерезано горло, а его жена умерла от сильного удара по голове. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова