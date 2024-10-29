Бастрыкин поручил провести проверку угроз в адрес семьи Ильи Резника

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту поступления угроз в адрес семьи народного артиста РФ Ильи Резника. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что внук Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны студентов вуза, в котором он обучается.
Также отец молодого человека утверждает, что угрозы начали поступать и в адрес остальных членов семьи после того, как сын дал отпор обидчикам.
Бастрыкин поручил руководителю главного управления СК РФ по городу Москве Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и предоставить доклад с её итогами.
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Также отец молодого человека утверждает, что угрозы начали поступать и в адрес остальных членов семьи после того, как сын дал отпор обидчикам.
Бастрыкин поручил руководителю главного управления СК РФ по городу Москве Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и предоставить доклад с её итогами.
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Анастасия Чинкова