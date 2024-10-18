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Бастрыкин озвучил сумму, необходимую для восстановления новых регионов после атак ВСУ

Бастрыкин: для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей
18 октября 2024, 08:33
Фото: сайт Кремля/Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: сайт Кремля/Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Бастрыкин сообщил, что в связи с ущербом, причиненным ВСУ населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации, в СЭЦ СК России в текущем году было выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз.

Он отметил, что было исследовано 3,3 тысячи объектов, включая многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.



По его словам, восстановительная стоимость этих объектов была оценена в 7,8 миллиарда рублей. Бастрыкин добавил, что при проведении экспертиз использовалась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.

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#дело
#бастрыкин
В МИД России прокомментировали заявление Сикорского о вероятном перехвате ракет
Замглавы МИД Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет
18 октября 2024, 07:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко охарактеризовал заявления польских властей о вероятности перехвата российских ракет как безответственные. Об этом информирует РИА Новости.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — отметил он.

Напомним, что МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена для нейтрализации не только иранских, но и российских ракет, направляющихся в сторону Польши.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией. Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

До этого стало известно, что Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года.

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Стало известно об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: военкомов низшего звена отправляют на фронт
18 октября 2024, 07:20

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Об этом информирует РИА Новости.
«Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают», — поделился он.

По словам Тагеева, он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Военкор Котенок: для ВСУ на поле боя наступили черные дни
18 октября 2024, 06:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают тяжелые времена на поле боя, столкнувшись с неблагоприятными погодными условиями, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Украинцы надеялись, что распутица остановит наше наступление, но ситуация сложилась иначе. Грязь действительно затрудняет продвижение, но российская армия движется вперед, а для противника наступили черные дни», — отметил Котенок.
По его словам, дождь, сильный ветер и мрачная погода мешают украинским солдатам, снижая видимость на поле боя. Он подчеркнул, что погодные условия в данный момент играют на стороне России, и шансы ВСУ на успех стремительно снижаются.

Ранее Котенок сообщал об успехах российских войск в районе населенного пункта Кухаровка и пленении украинских солдат, которые выразили желание получить российское гражданство, отказавшись возвращаться на родину.

До этого сообщалось, что военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.

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#ветер
#всу
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Слуцкий: Запад не отправит своих солдат на СВО по просьбе Зеленского
18 октября 2024, 06:01

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад не согласится отправить своих солдат на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления украинского лидера. По его словам, призывы Зеленского отправить войска НАТО для пополнения рядов ВСУ не найдут отклика среди западных союзников.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — отметил Слуцкий.
Ранее Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также заверил, что приложит все усилия для интеграции Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

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#всу
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Военные эксперты заявили о переломном моменте в боях за Курскую область
18 октября 2024, 05:58

Военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.

Военный аналитик Андрей Кошкин поддержал это мнение, отметив успехи российского контрнаступления. По словам Кошкина, украинские войска испытывают нехватку материальных средств и топлива, что значительно ухудшает их боеспособность.

«Сжатие кольца вокруг ВСУ продолжается. Большая часть их бронетехники уже уничтожена, солдаты вынуждены передвигаться пешком», — заявил он.
Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — села Старая Сорочина и деревни Александрия, что также указывает на значительные успехи российских войск.

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#эксперт
#мнение
#солдаты
#всу
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Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области
Ганчев: ВСУ восполняют потери в Харьковской области
18 октября 2024, 05:28

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковском направлении.

«Интенсивность боев в самых горячих точках Харьковской области, включая Волчанское и Липцевское направления, продолжается. Тем не менее, ВСУ продолжают подтягивать свои резервы и ротация осуществляется, поскольку у них достаточно большие потери, которые они стараются восполнять», — отметил Ганчев в интервью РИА Новости.
Эти действия свидетельствуют о продолжающейся напряженной обстановке в регионе и о том, что украинская сторона предпринимает усилия для поддержания своих боевых возможностей на передовой.

Ранее сообщалось, что Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.

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#новости
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Пленный сотрудник ТЦК рассказал о том, как попал на передовую
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом
18 октября 2024, 05:14

Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира.
В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.

«Я шел с мыслями… Командир сказал: "Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко их. Он уверял, что у нас не боевые позиции, и мы просто будем наблюдать», — поделился Тагеев.
Однако на самом деле их группа оказалась в ситуации, которая резко отличалась от обещанного. Тагеев рассказал, что ночью они зашли на позиции, которые в итоге оказались обычной ямой. Утром их атаковали российские войска, и он сдался в плен.

Он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до 3 сентября 2024 года, когда, несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября Тагеев получил приказ о ротации, чтобы заменить своих сослуживцев на передовых позициях под Покровском.

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#операции
#интервью
#новости
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Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой Запада
18 октября 2024, 03:19

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, предупредил, что размещение ядерного оружия на Украине станет серьезной ошибкой Запада и приведет к глобальной угрозе безопасности.
Рогов отметил, что такие действия могут поставить под удар не только Россию, но и европейские страны, потому что усугубят напряженность в регионе.

«Размещение ядерного оружия на территориях, контролируемых режимом Зеленского, — это не просто ошибка, это шаг, который может ввергнуть мир в непредсказуемый конфликт. Запад должен осознать опасность и пересмотреть свою политику, пока еще не поздно», — заявил Рогов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что без активного участия и поддержки со стороны западных стран Киев не сможет быстро создать ядерное оружие. По его мнению, пока еще есть шанс избежать ядерной эскалации, если международное сообщество сделает шаг назад и предотвратит опасные действия Украины.

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Германия поставит Украине более четырёх тысяч дронов и управляемые ракеты
ФРГ поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L и беспилотники
17 октября 2024, 21:12

Фото: iStock/alzay

Германия собирается поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников. Об этом заявили в Кабмине ФРГ.
Киев получит от Берлина 361 разведывательный дрон Songbird и четыре тысячи ударных беспилотников. Также готовятся к поставке две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 мм и зимняя одежда для бойцов ВСУ.

Отмечается, что правительство Германии спустя месяц внесло изменения в перечень уже переданных Украине вооружений. В нём числятся по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, 8 танков Leopard с комплектом боеприпасов, две БМП, несколько самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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