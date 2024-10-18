Бастрыкин озвучил сумму, необходимую для восстановления новых регионов после атак ВСУ

Фото: сайт Кремля/Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Бастрыкин сообщил, что в связи с ущербом, причиненным ВСУ населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации, в СЭЦ СК России в текущем году было выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз.
Он отметил, что было исследовано 3,3 тысячи объектов, включая многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.
По его словам, восстановительная стоимость этих объектов была оценена в 7,8 миллиарда рублей. Бастрыкин добавил, что при проведении экспертиз использовалась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.
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Он отметил, что было исследовано 3,3 тысячи объектов, включая многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.
По его словам, восстановительная стоимость этих объектов была оценена в 7,8 миллиарда рублей. Бастрыкин добавил, что при проведении экспертиз использовалась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.
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Дарья Осипова