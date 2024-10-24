Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства женщины в Коркино

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Центральный аппарат Следственного комитета (СК) контролирует ход расследования убийства 40-летней женщины в Коркино челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин должен будет подготовить доклад о проводимых следственных действиях для расследования происшествия, сообщает «Life.ru».
Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста задержали и возбудили против него уголовное дело. Им оказался 17-летний юноша. Выяснилось, что между ним и пострадавшей возник конфликт, после чего он несколько раз ударил её ножом.
В Челябинской области после убийства толпа собралась вокруг дома подозреваемых в преступлении и закидала его камнями. Затем люди, находившиеся в доме, выстрелили по толпе, сообщают местные жители.
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Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста задержали и возбудили против него уголовное дело. Им оказался 17-летний юноша. Выяснилось, что между ним и пострадавшей возник конфликт, после чего он несколько раз ударил её ножом.
В Челябинской области после убийства толпа собралась вокруг дома подозреваемых в преступлении и закидала его камнями. Затем люди, находившиеся в доме, выстрелили по толпе, сообщают местные жители.
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Ольга Енгалычева