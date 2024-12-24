Бастрыкин поручил возбудить дело по факту некачественной уборки мазута в Анапе

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Следственного комитета РФ поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье в районе Анапы.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ в своём официальном телеграм-канале. В комментариях к посту размещены обращения граждан по поводу бездействия властей при ликвидации последствий экологической катастрофы. Утверждается, в частности, что уборка мазута с пляжей Анапы осуществляется только силам волонтёров и неравнодушных граждан, отсутствует специальная техника, не организован вывоз отходов.
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по данным фактам. В свою очередь, в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что уже инициировали проверку указанных обращений граждан.
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