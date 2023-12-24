Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей в Евпатории

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Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбуждает уголовное дело после госпитализации детей из лагеря в Евпатории.
Поручение глава СК России Александр Бастрыкин, пишет Telegram-канал ведомства.
Крымское управление СК проводит процессуальную проверку по факту случившегося.
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Крымское управление СК проводит процессуальную проверку по факту случившегося.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», —сказано в публикации.Напомним, 9 воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» оказались в местной больнице с признаками отравления. У 8 человек выявили гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ. Сообщалось, что дети почувствовали себя плохо из-за воды, привезённой в лагерь. Там начались проблемы с водоснабжением из-за аварии.
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Мария Фирсова