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В Петербурге подростки избивали дворников-мигрантов

24 декабря 2023, 12:18
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов.
«78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.

Двоих 16-летних студентов колледжа и 14-летнего ученика 8 класса задержали. У одного из подростков изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.


Студентов поместили в изолятор, а школьника допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Возбуждено уголовное дело.

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#мигранты
#подростки
#новости
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Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео
SHOT: Фсиновец из Питера заставил девочку раздеться на камеру и прислать видео
24 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/SB Arts Media

Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.

В прошлом месяце он стал запугивать третьеклассницу вымышленными угрозами и заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Пострадавшая девочка сделала это и долго боялась рассказывать семье.

Шокированная мать передала всю информацию сотрудникам правоохранительных органов. Педофилом оказался 36-летний старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Извращенец признал свою вину.

Возбуждено несколько уголовных дел. Преступнику грозит более двадцати лет тюремного срока.

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#санкт-петербург
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В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании четвероклассницы
24 декабря 2023, 13:18

Фото: istockphoto/Stivog

В Санкт-Петербурге задержан 44-летний мигрант из Узбекистана.
Мужчину подозревают в изнасиловании ученицы четвертого класса, пишет 78.ru.

Сообщается, что обвиняемый совершил нападение на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Мигрант надругался над 9-летней школьницей.

Мать девочки, узнав о случившемся, обратилась в полицию. Оперативники вычислили и задержали гражданина Узбекистана.

Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов. «78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.

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Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей в Евпатории
#дети
#полиция
#происшествие
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Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей в Евпатории
24 декабря 2023, 13:10

Фото: istockphoto/Tatyana Khanko

Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбуждает уголовное дело после госпитализации детей из лагеря в Евпатории.
Поручение глава СК России Александр Бастрыкин, пишет Telegram-канал ведомства.

Крымское управление СК проводит процессуальную проверку по факту случившегося.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», —сказано в публикации.
Напомним, 9 воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» оказались в местной больнице с признаками отравления. У 8 человек выявили гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ. Сообщалось, что дети почувствовали себя плохо из-за воды, привезённой в лагерь. Там начались проблемы с водоснабжением из-за аварии.

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В Петербурге подростки избивали дворников-мигрантов

В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»

Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян
#дети
#следственный комитет
#происшествие
#отравление
#детский отдых
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В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
24 декабря 2023, 08:12

Фото: iStock/Chalabala

Мероприятие сотрудников медиа (там были и журналисты-эмигранты из других СМИ) проходило в местном рижском баре Čē.
«Осторожно, новости» сообщает, что ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и кинул под ноги гостям гранату. По предварительной версии, это была учебно-имитационная RGD-5.

Взрыв оглушил нескольких журналистов, но серьёзно никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Неизвестный скрылся на авто.

Журналисты предполагают, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт. При этом они не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью.

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МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы

Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян
#происшествие
#журналисты
#граната
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МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы
24 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/Thomas_Lambui

Огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите, сообщило 24 декабря главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.



Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. Всего на тушение были привлечены 70 человек, из которых 37 были сотрудниками МЧС, а также 15 единиц техники. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.

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#пожар
#мчс
#автомобили
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Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре во Флориде
24 декабря 2023, 04:19

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.
Подозреваемый до сих пор находится на свободе, проинформировали стражи порядка. О его мотивах ничего не известно, однако полицейские склоняются к версии о «целенаправленной» стрельбе.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#смерть
#сша
#торговый центр
#стрельба
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Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян
Минэнерго РФ: В Дагестане 127 тысяч человек остались без света из-за непогоды
24 декабря 2023, 03:29

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В Дагестане более 127 тысяч человек остались без света из-за шквалистого ветра до 25 метров в секунду, сообщило в своём Telegram-канале Министерство энергетики в России.
Вечером 23 декабря из-за непогоды электроэнергию не подавали в 57 населенных пунктов, включая столицу региона Махачкалу. Энергетики перешли на особый режим работы, в восстановлении снабжения участвуют 30 бригад, а ещё 173 бригады готовы к оперативному реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций на энергетических объектах.

В итоге к 22:00 мск субботы у 75% пострадавших потребителей была восстановлена подача электроэнергии. Обесточенными остаются 13,2 тыс. жителей республики.

По прогнозам синоптиков, в Дагестане ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду.

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#дагестан
#ветер
#непогода
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В Сочи ураган срывает крыши и валит десятки деревьев, уже погиб человек
РИА Новости: Мощный ураган сорвал крышу дома и повалил более 60 деревьев в Сочи
24 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/JTeivans

Ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.




Это предупреждение оказалось совсем не лишним: один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.

Как мы писали ранее, из-за мощного шторма были закрыты трассы и почти все канатные дороги на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Закрыты также и зимние пляжи, а в аэропорту города-курорта задерживаются почти 20 рейсов, часть из которых — уже более чем на 8 часов.

В Сочи действует штормовое предупреждение: до 25 декабря там ожидаются сильные ливни, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыты. В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

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Москвичка и её сожитель попытались зарезать друг друга, выжил только он
«112»: В Москве девушка сообщила по видеосвязи о том, что её убивают
24 декабря 2023, 01:16

Фото: iStock/tiero

Москвичка перед смертью смогла сообщить по видеосвязи, что её убивают. О произошедшей на Мукомольной улице столицы трагедии написал Telegram-канал «112».
25-летняя Влада, позвонив подруге, рассказала, что на неё напали и порезали шею. После этого она заперлась в комнате в ожидании полиции, которую вызвала перепуганная приятельница. Однако прибывшие по указанному адресу правоохранители, к несчастью, обнаружили труп девушки.

Как выяснилось позже, убийцей стал 37-летний сожитель Влады по имени Алексей. После своего задержания мужчина признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой они нанесли друг другу по несколько ножевых ранений, однако ему удалось выжить.

Сейчас злоумышленника везут в отдел полиции, где будет проведена проверка всех обстоятельств дела.

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#москва
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