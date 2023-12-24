В Петербурге подростки избивали дворников-мигрантов

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В Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов.
«78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.
Двоих 16-летних студентов колледжа и 14-летнего ученика 8 класса задержали. У одного из подростков изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.
Студентов поместили в изолятор, а школьника допросили в качестве свидетеля и отпустили.
Возбуждено уголовное дело.
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Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова