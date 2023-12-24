В Риге неизвестный бросил гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»

Фото: iStock/Chalabala
Мероприятие сотрудников медиа (там были и журналисты-эмигранты из других СМИ) проходило в местном рижском баре Čē.
«Осторожно, новости» сообщает, что ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и кинул под ноги гостям гранату. По предварительной версии, это была учебно-имитационная RGD-5.
Взрыв оглушил нескольких журналистов, но серьёзно никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Неизвестный скрылся на авто.
Журналисты предполагают, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт. При этом они не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью.
Читайте также:
Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы
Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян
Взрыв оглушил нескольких журналистов, но серьёзно никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Неизвестный скрылся на авто.
Читайте также:
Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы
Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян
Мария Фирсова