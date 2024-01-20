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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка

20 января 2024, 19:58
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре управление МВД РФ по региону сообщило, что двое уроженцев Египта, прибывших в Пермь для получения образования, напали на 51-летнего местного жителя. Причиной для этого стали гаджеты, которые находились к рюкзаке мужчины. Чтобы получить их, студенты несколько раз ударили пермяка бутылкой по голове и телу, после чего украли рюкзак и скрылись. Ущерб оценивается в порядка 70 тысяч рублей.

Полицейские задержали и арестовали молодых людей, а также проверили их причастность к других преступлениям.


Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студентов.

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#следственный комитет
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#студенты
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В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих
20 января 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после того, как в сети опубликовали видеоролики, на которых парни нападают на местных жителей и избивают их. Было совершено не менее пяти нападений.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро. Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.

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#белгород
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#полиция
#новости
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Детей накрыло лавиной в казанском «Дубае»
Прокуратура Татарстана проверит информацию о заваленных снегом детях в «Дубае»
20 января 2024, 18:24

Фото: iStock/BrilliantEye

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту схода лавины, под которой оказались несколько детей в гостиничном комплексе «Дубай». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что детей, игравших во дворе гостиничного комплекса в Казани, завалило снегом. Родители откопали семерых, один из которых получил травму.

Прокуратура занимается выявлением нарушений в работе коммунальных служб, которые обязаны отслеживать состояние снежного покрова. Если нарушения будут зафиксированы, последуют меры, подчеркнули в ведомстве.

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#казань
#происшествие
#прокуратура
#дети
#снег
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В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции
20 января 2024, 17:49

Фото: istockphoto/yacobchuk

В аэропорту Батуми полицейские и кинологи с собакой проводят обыски после сообщения о минировании.
Об этом пишет Telegram-канале «Свой в Батуми».

«Ищут бомбу. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в аэропорту. Все рейсы задержаны», —сказано в сообщении.
Ранее самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
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#самолет
#аэропорт
#новости
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Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров
20 января 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Jag_cz

Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров.
Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
Ранее самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.

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#самолет
#новости
#птица
#происшествие
#аэропорт
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Стала известна причина смерти кота Твикса, выброшенного из поезда
Кот Твикс, выброшенный из поезда, умер из-за укуса и обморожения
20 января 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Serjio74

Проводница выбросила кота Твикса из вагона во время стоянки в Кирове.
РИА Новости, ссылаясь на информацию от волонтёра Ольги Кудряшовой, пишет, что кот умер из-за укуса животного и обморожения.

«Укус и затем обморожение», - сообщила Кудряшова, которая доставила погибшее животное в ветклинику.
Другие волонтеры подтвердили, что Твикс погиб из-за внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое. Предварительное заключение сделал ветеринар.

«Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция. Она будет работать в понедельник. Сейчас зафиксировали только факт смерти», - рассказала Кудряшова.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин пообещал разобраться с РЖД.

«Мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны», - сказал хозяин кота.
Ранее сообщалось, что российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса. Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

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#коты
#животные
#поезд
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Актера Сдобнова из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мёртвым в авто
20 января 2024, 16:12

Фото: iStock/SergeyPankratov

57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.
Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле.

С актером простились 16 января в Подмосковье.

Алексей Сдобнов известен по сериалам «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», а также «Склифосовский». Актер был задействован в более 40 проектах.

Причина смерти Алексея Сдобнова не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.

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#актёр
#происшествие
#подмосковье
#общество
#артист
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В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки
20 января 2024, 15:58

Фото: istockphoto/kulagina

В Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.
РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.

Врачам не удалось спасти ребёнка. Следственный комитет РФ инициировал проверку. На теле умершего мальчика не обнаружили признаков насилия.

Ранее жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей. «КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

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#дети
#лекарства
#отравление
#родители
#полицейские
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На тренера клуба КХЛ Леонтьева напал неизвестный
20 января 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Неизвестный совершил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в Нижнекамске.
О происшествии пишет «Спорт-Экспресс». Нападение случилось утром 20 января.

Неизвестный, проходя мимо, толкнул Олега Леонтьева, а потом ударил по голове. Пострадавшему наложили два шва. Олег Леонтьев написал заявление в полицию.

Олег Леонтьев является главным тренером клуба «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб заработал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующая игра «Нефтехимика» состоится 21 января против «Адмирала».

Ранее суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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#хоккей
#спорт
#новости
#происшествие
#нападение
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В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе
20 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске женщина забила годовалую дочь, а тело ребёнка закопала во дворе дома.
РЕН ТВ пишет, что 28-летняя женщина является гражданкой Узбекистана и в РФ проживала незаконно.
На допросе выяснилось, что с 2021 года женщина систематически избивала ребёнка. В августе того же года девочка скончалась. Труп ребёнка помогал закапывать сожитель женщины.

Из-за того, что родители девочки проживали в России нелегально, ребёнка нигде не зарегистрировали. У девочки не было документов, поэтому о её смерти никто не знал.

Родители погибшего ребёнка сами навели на себя подозрения: они выкладывали в социальные сети видео с избиением девочки, а потом с похоронами.

«В полицию пожаловались на видео в мессенджере, на котором родители хоронят ребенка во дворе частного дома в Новосибирске. Перед этим эти же родители выкладывали видео, где женщина учит дочь ходить и с силой бьет ее по голове», –сообщил РЕН ТВ источник.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.

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#дети
#происшествие
#полиция
#узбекистан
#родители
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