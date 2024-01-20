Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Фото: iStock/mrohana
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре управление МВД РФ по региону сообщило, что двое уроженцев Египта, прибывших в Пермь для получения образования, напали на 51-летнего местного жителя. Причиной для этого стали гаджеты, которые находились к рюкзаке мужчины. Чтобы получить их, студенты несколько раз ударили пермяка бутылкой по голове и телу, после чего украли рюкзак и скрылись. Ущерб оценивается в порядка 70 тысяч рублей.
Полицейские задержали и арестовали молодых людей, а также проверили их причастность к других преступлениям.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студентов.
Читайте также:
В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих
В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции
В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
Полицейские задержали и арестовали молодых людей, а также проверили их причастность к других преступлениям.
Читайте также:
В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих
В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции
В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
Анастасия Чинкова