В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции

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В аэропорту Батуми полицейские и кинологи с собакой проводят обыски после сообщения о минировании.
Об этом пишет Telegram-канале «Свой в Батуми».
Ранее самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.
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«Ищут бомбу. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в аэропорту. Все рейсы задержаны», —сказано в сообщении.
«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова