В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих

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В Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.
Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.
Расследование началось после того, как в сети опубликовали видеоролики, на которых парни нападают на местных жителей и избивают их. Было совершено не менее пяти нападений.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро. Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.
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Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро. Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.
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Мария Фирсова