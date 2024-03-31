В Бору толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта и сожгла ему роговицу

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В городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На разлетевшихся по сети кадрах толпа восьмиклассниц наносит удары молодому парню в военной форме.
Как сообщил сам пострадавший, девушки накинулись на него, начали оскорблять, расцарапали шею, а затем распылили ему в глаза перцовый баллон.
Парню помогли случайные прохожие. Ему промыли глаза, а затем проводили до приёмного покоя. Неделю назад ему провели операцию на глаза, у курсанта сожжена роговица. Сообщается, что теперь он может потерять зрение.
Агрессивных школьниц разыскивает полиция.
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Как сообщил сам пострадавший, девушки накинулись на него, начали оскорблять, расцарапали шею, а затем распылили ему в глаза перцовый баллон.
Агрессивных школьниц разыскивает полиция.
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Евгения Парфентьева