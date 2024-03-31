В перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине

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Причастные к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова сначала выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на автомобиле. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Ранее, 19 февраля, появилась информация об обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, лётчика Кузьминова. Позднее представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть.
Издание пишет, что двое напавших на Кузьминова вышли из автомобиля, окликнули мужчину и произвели несколько выстрелов. Шесть пуль попали в торс Кузьминова, который ещё успел пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус. После этого убийцы вновь сели в машину и переехали тело мужчины.
Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова.
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Издание пишет, что двое напавших на Кузьминова вышли из автомобиля, окликнули мужчину и произвели несколько выстрелов. Шесть пуль попали в торс Кузьминова, который ещё успел пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус. После этого убийцы вновь сели в машину и переехали тело мужчины.
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Анастасия Чинкова