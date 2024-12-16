Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с извинениями за фото с имперским флагом

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух юношей извиниться за фото с флагом Российской империи в социальных сетях. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Следствие полагает, что речь идет о ЧП, произошедшем в Башкортостане. Там сторонники экстремистской организации угрожали двум молодым местным жителям, что применят насилие. Они заставили потерпевших принести публичные извинения за фото с флагом Российской империи, которое было опубликовано в социальной сети. Видео с извинениями юношей распространилось в сети.
Председатель Следственного комитета России дал поручение исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о начальных результатах расследования.
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Председатель Следственного комитета России дал поручение исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о начальных результатах расследования.
«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорилось в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
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Ольга Енгалычева