Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле крушения танкеров в Чёрном море. По одной из версий экипажи судов допустили ошибки в навигации из-за непогоды.
В официальном телеграм-канале ведомства указано, что председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования двух ранее возбуждённых уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.
Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.
По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.
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Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.
По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.
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Александр Бойцов