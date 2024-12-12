Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Крыму

Александр Бастрыкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка сверстниками на пляже в городе Щёлкино в Крыму. Об этом сообщают в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
По данным ведомства, следователи начали проверку после публикации видео в соцсетях, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Щёлкине.
Информация об инциденте появилась 11 декабря в СМИ. Известно, что родители подростков пытаются принять меры, чтобы детей, избивших девочку, не привлекли к ответственности за драку.
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Анастасия Ларина