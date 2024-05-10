Мать тайком забрала из больницы троих детей, живших в подвале в Петербурге

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Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом, тайком забрала их из больницы, куда они попали уже после помещения в соцучреждение. Об этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости.
Напомним, что в апреле в подвале одного из петербургских домов были обнаружены мальчики 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, который заявил, что является их биологическим отцом. Их поместили в социальное учреждение.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
По данным городского СУ СК РФ мать детей уже привлекалась к административной ответственности по данному вопросу.
В начале мая дети оказались в больнице, где им диагностировали ОРВИ. После выздоровления они остались в медучреждении на карантине, поскольку у них отсутствовали прививки.
В ночь на четверг 9 мая мать пришла навестить детей в больнице и забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. Правоохранительные органы пока не комментировали данный инцидент.
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
По данным городского СУ СК РФ мать детей уже привлекалась к административной ответственности по данному вопросу.
В начале мая дети оказались в больнице, где им диагностировали ОРВИ. После выздоровления они остались в медучреждении на карантине, поскольку у них отсутствовали прививки.
В ночь на четверг 9 мая мать пришла навестить детей в больнице и забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. Правоохранительные органы пока не комментировали данный инцидент.
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Анастасия Чинкова