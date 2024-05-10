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Мать тайком забрала из больницы троих детей, живших в подвале в Петербурге

10 мая 2024, 11:28
Фото: iStock/Golfcuk

Фото: iStock/Golfcuk

Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом, тайком забрала их из больницы, куда они попали уже после помещения в соцучреждение. Об этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости.
Напомним, что в апреле в подвале одного из петербургских домов были обнаружены мальчики 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, который заявил, что является их биологическим отцом. Их поместили в социальное учреждение.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.



По данным городского СУ СК РФ мать детей уже привлекалась к административной ответственности по данному вопросу.

В начале мая дети оказались в больнице, где им диагностировали ОРВИ. После выздоровления они остались в медучреждении на карантине, поскольку у них отсутствовали прививки.

В ночь на четверг 9 мая мать пришла навестить детей в больнице и забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. Правоохранительные органы пока не комментировали данный инцидент.

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#санкт-петербург
#дети
#уголовное дело
#родители
#нарушение
СК РФ возбудит дело по факту осквернения памятника советским военным в Финляндии
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника военным в Хельсинки
10 мая 2024, 11:09

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В День Победы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко в Хельсинки неизвестные залили красной краской памятник советским военным. На место происшествия посольство России оперативно вызвало полицию. Правоохранители зафиксировали причинённый ущерб. Затем усилиями неравнодушных сотрудников дипмиссии и проживающих в Финляндии россиян удалось устранить наиболее заметные следы повреждений. Россия будет решать совместно с Финляндией вопрос полного восстановления памятника.

Поручению председателя Следственного комитета России по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

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#следственный комитет
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#военные
#финляндия
#россия
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Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию
Shot: 16-летнюю россиянку и двух ее друзей задержали за поджог по заказу Украины
10 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Воронежской области задержаны 16-летняя девушка и двое студентов за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Обгоревший релейный шкаф между станциями Сомово и Отрожка был обнаружен во время обхода путей. Подозреваемых молодых людей задержали.

Они рассказали, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы из Украины и пообещали заплатить тридцать тысяч рублей за поджог релейного шкафа. В ночь на 1 мая молодые люди совершили попытку вскрыть оборудование, однако у них не получилось, в результате приятели облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.

Уточняется, что техника не получила серьезных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

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#ночь
#поджог
#техника
#оборудование
#люди
#украина
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В Казахстане ожидается вынесение приговора Куандыку Бишимбаеву
10 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев ожидает вынесения приговора по делу об убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд по этому делу длится уже более месяца. Судебный процесс ведется по нескольким статьям.

Первая предусматривает тюремное заключение на пятнадцать лет, а вторая — только на два года. Примечательно, что Бишимбаев множество раз менял свои показания.

Ранее Бишимбаев процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди».

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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#суд
#министр
#люди
#казахстан
#приговор
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Блогер-живодёр из Великобритании кастрировал мужчин в прямом эфире
Guardian: В Лондоне «создателя евнухов» приговорили к 22 годам лишения свободы
10 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/raybon009

В Лондоне мужчину, который проводил ужасающие операции в прямом эфире, приговорили к 22 годам лишения свободы, об этом сообщает The Guardian.
По информации следствия, 46-летний гражданин Норвегии Мариус Густавсон проводил операции, которые транслировались на платном видеохостинге. В период с 2017 по 2021 годы эта деятельность принесла ему более $375 тысяч, а за контентом Густавсона следили почти 23 тысячи пользователей.

Осуждённый провёл порядка 29 операций, среди которых: кастрация, раздавливание полового члена зажимами, заморозка конечностей, а также умерщвление 16-летнего подростка. Густавсона также признали виновным в каннибализме.

Живодёра приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком лишения свободы на 22 года.

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#великобритания
#операции
#суд
#блогер
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Полиция в Грузии задержала несколько человек на стихийной акции протеста
10 мая 2024, 08:05

Фото: iStock/Wirestock

Грузинская полиция задержала несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси, об этом сообщает Sputnik Грузия.
«За неподчинение полиции были задержаны несколько человек», — сообщает издание в своём Telegram-канале.

Акцию 9 мая организовали сторонники оппозиционного блогера Учи Абашидзе, который был арестован за незаконное хранение оружия. Сперва они попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в престижном районе Ваке, а затем направились шествием к парламенту.

Стоит напомнить, что 1 мая грузинский парламент принял скандальный проект об иностранных агентах. Теперь митинги в столице Грузии проходят каждый день, протестующие требуют отменить этот закон.

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#грузия
#полиция
#протесты
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На акциях ко Дню Победы в Берлине задержали десять человек
Bild: в Берлине 10 человек задержали на мероприятиях, посвященных Дню Победы
10 мая 2024, 07:18

Фото: iStock/ronstik

Полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. Об этом информирует Bild.
Сообщается, что акции проходили в Тиргартене и Трептов-парке. На них собрались несколько сотен человек.

Правоохранительные органы ФРГ запретили участникам акций приносить с собой отдельные вещи, в том числе символику, а также совершать определенные действия. Собравшихся тщательно досматривали на входах в парке, проверяя наличие запрещенных элементов.

По информации источника, некоторые посетители смогли пронести георгиевские ленты, кроме того, некоторые из них оскорбляли сотрудников полиции. В полиции сообщили, что несмотря на задержание 10 человек, памятные мероприятие прошли спокойно.

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#акции
#парад победы
#9 мая
#германия
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В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне
Jauns.lv: в Латвии задержали шесть человек с георгиевскими ленточками
10 мая 2024, 02:35

Фото: istock / Elena Titova

Правоохранители Латвии задержали в День Победы ш6 есть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне или носили на одежде георгиевские ленточки. Также за возложение цветов к местам снесенных воинских памятников завели несколько дел об административном правонарушении. Об этом информирует Jauns.lv.
«У Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, не подчинившегося их указаниям... На видео видно, что мужчина прижат к земле и окружен шестью правоохранителями. Он неоднократно повторяет, что «не сделал ничего плохого». К противостоянию присоединились и несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины», — сообщает информагентство.
Как рассказали очевидцы, задержанный слушал песню «Журавли» без наушников.

В Саласпилсе, где в годы войны находился концлагерь, также задержали троих человек, что пели песни, которые якобы прославляют Россию, а у одного из них на одежде находилась георгиевская ленточка.

За георгиевскую ленту, прикрепленную к рюкзаку, задержали жителя Даугавпилса, а в Резекне был задержан мужчина за возложение цветов к месту снесенного памятника воинам СССР.

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#журавли
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#день победы
#человек
#мужчины
#мужчина
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В Париже нарушитель открыл стрельбу из оружия правоохранителей в полицейском участке
BFMTV: в Париже задержанный мужчина открыл стрельбу и ранил двух полицейских
10 мая 2024, 01:51

Фото: istock / HJBC

Мужчина, которого доставили в полицейский участок в Париже, отобрал оружие у сотрудников правоохранительных органов и тяжело ранил двоих из них. Об этом информирует телеканал BFMTV.
По данным издания, инцидент произошел в полицейском участке в 13-м округе Парижа примерно в 22.25 (23.25 мск).

Преступник выхватил у полицейского пистолет и начал стрелять. Ранения получили двое правоохранителей, они находятся в тяжелом состоянии. Также сам стрелок оказался в критическом состоянии. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах он был ранен.

Известно, что нарушителя арестовали за бытовое насилие в семье.

На месте происшествия работают скорая помощь и пожарные.

Ранее сообщалось, что «бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#оружие
#скорая участок
#пистолет
#инцидент
#полицейские
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Пассажирка в инвалидном кресле скончалась в самолете из-за пятичасовой задержки
Shot: В Кольцово пассажирка в инвалидном кресле умерла после задержки рейса
10 мая 2024, 00:39

Фото: istock / Diy13

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая прямо в самолете умерла пассажирка. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, женщине стало плохо салоне во время посадки. Рейс авиакомпании Red Wings WZ-1103 в Тбилиси задержали более чем на 5 часов. Борт должен был вылететь в 17:00, но посадка началась только примерно 22 часов вечера.

Как рассказали очевидцы, на борту находилась женщина в инвалидном кресле, из-за долгого ожидания ей вдруг стало плохо с сердцем. На место вызвали бригаду медиков. Россиянку пытались спасти с помощью массажа сердца, но безрезультатно.

В итоге самолёт вылетел в Тбилиси только в 23:53.

Ранее в Москве нашли мертвой жену депутата, которая обвиняла супруга в избиении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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