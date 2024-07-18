В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с загоревшимися КАМАЗом и Mercedes

Фото: МВД по Республике Калмыкия
В Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Об этом сообщает МВД республики. Жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира иномарки, говорится в сообщении.
По данным ведомства, авария произошла около 17:30 на трассе «Комсомольский — Артезиан», на месте работала следственно-оперативная группа.
После аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК: Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Ход расследования взяла на контроль местная прокуратура.
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«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира автомашины Mercedes, среди которых предварительно один ребенок», – заявили в полиции.
После аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК: Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Ход расследования взяла на контроль местная прокуратура.
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Данил Пономарев