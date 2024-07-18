МЧС: под Вологдой перевернулась лодка с семью пассажирами, два человека утонули

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Лодка с семью пассажирами перевернулась в Вологодской области. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное ГУ МЧС. По информации спасателей, в результате трагедии утонули два человека. Речь идет о шестилетней девочке и 46-летней женщине.
«Трагедия на воде произошла в Усть-Кубинском районе. Сегодня вечером на озере Белавинском перевернулась лодка с людьми. По предварительной информации, в лодке находилось 7 человек, в том числе четверо детей. <...> Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули. Тела погибших извлечены из воды», — сказано в публикации.
Ранее представитель ведомства Сергей Воронов сообщал, что противопожарные системы «Крокус Сити Холла» не предназначались для ликвидации поджогов, тем более, если применялись легковоспламеняющиеся жидкости. Перед этим в МЧС уточнили, что боевики использовали бензин или же бензин, смешанный с маслом.
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