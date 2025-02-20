Бастрыкин потребовал доклад о жестоком избиении школьника в Кузбассе

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе доследственной проверки о жестоком избиении школьника в Кузбассе. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заявление ведомства.
Бастрыкин, как отмечается, поручил региональному управлению СКР сообщить ему об установленных обстоятельствах.
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«Родители школьника в Шерегеше показали жуткие фото избитого мальчика и рассказали об озверевших от безнаказанности 12-летних подростках, которые били, пинали свою жертву и прыгали на голове. Сразу после появления информации в Сети сотрудники СК начали доследственную проверку этого инцидента», — пишет издание.Доследственная процессуальная проверка была организована по статье 213 УК РФ о хулиганстве.
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Данил Пономарев