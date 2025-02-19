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В Краснодаре двое детей впали в кому после того, как съели чупа-чупс. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло накануне вечером. Семилетняя школьника и её младший брат минувшим вечером наелись сладостей, после чего их состояние начало резко ухудшаться. Затем дети неожиданно впали в кому, их госпитализировали в реанимацию местной больницы.
Дети пришли в сознание. В настоящее время врачи выясняют, были ли именно чупа-чупсы причиной произошедшего.
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Дети пришли в сознание. В настоящее время врачи выясняют, были ли именно чупа-чупсы причиной произошедшего.
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Анастасия Чинкова