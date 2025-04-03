Бастрыкин потребовал доложить о деле по смертельному ДТП с матерью и младенцем

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП в Ленинске-Кузнецком, где пьяный водитель насмерть сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Трагедия произошла днем, 1 апреля. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель выехал на встречную полосу и на обочине сбил 40-летнюю женщину с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. От полученных травм мать и дочь скончались на месте», — передает «Сiбдепо».В то же время стало известно, что СК РФ раскрыл дело о нападении и насилии над девушкой в 2012 году в Москве. Как отмечает АГН «Москва», следствие предъявило обвинение мужчине, он признал свою вину. Само преступление произошло 4 августа 2012 года в Пестовском переулке.
«Напал на ранее незнакомую ему девушку и, угрожая убийством, похитил мобильный телефон, а также денежные средства. После этого он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — приводит агентство сообщение ГСУ СК РФ по Москве.Читайте также:
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