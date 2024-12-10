Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования избиения школьника в Улан-Удэ

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
О ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Улан-Удэ потребовал доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.По заявлению городского образовательного комитета, все случилось в бурятской школе №19, в настоящее время проводится проверка.
В соцсетях распространилась злополучная видеозапись, где школьники бьют ремнями друг друга. Вскоре один из них теряет сознание. В комментариях сказано, что случай не первый.
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Никита Кротов