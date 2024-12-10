В Нижнем Новгороде задержали россиянина, готовившего подрыв ж/д путей

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Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что в доме у задержанного гражданин РФ и Германии 2003 года рождения обнаружили готовое к применению СВУ, а также переписка с представителем украинских спецслужб, кадры публикует ТАСС.
Согласно словам злоумышленника, в прошлом месяце он за обещанное денежное вознаграждение начал подготовку диверсии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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