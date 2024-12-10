Ночная авария в Волгограде: таксист врезался в столб, есть пострадавшие

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В ночь на вторник в Волгограде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. Об этом пишет пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, после столкновения части кузова такси отлетели в проезжающую мимо машину. В результате аварии водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Рабочие, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирного дома, поднимали рулон утеплителя на крышу, когда он упал на подростка, находившуюся на территории, огражденной лентами. Пострадавшую срочно доставили в больницу.
До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона.
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Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Рабочие, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирного дома, поднимали рулон утеплителя на крышу, когда он упал на подростка, находившуюся на территории, огражденной лентами. Пострадавшую срочно доставили в больницу.
До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона.
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Дарья Осипова