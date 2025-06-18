Вынесен приговор убийце, зарезавшему женщину в машине Куценко

18 июня 2025, 13:56

13 лет получил убийца, зарезавший женщину в машине Гоши Куценко

Фото: iStock / Zolnierek

Альберт Абдуллин, зарезавший 36-летнюю Дарью в «Запорожце», принадлежавшем Гоше Куценко, получил 13 лет колонии. По информации телеграм-канала «112», тело женщины обнаружили в январе в машине, стоявшей во дворе на Кутузовском проспекте.