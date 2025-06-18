Вынесен приговор убийце, зарезавшему женщину в машине Куценко
13 лет получил убийца, зарезавший женщину в машине Гоши Куценко
Альберт Абдуллин, зарезавший 36-летнюю Дарью в «Запорожце», принадлежавшем Гоше Куценко, получил 13 лет колонии. По информации телеграм-канала «112», тело женщины обнаружили в январе в машине, стоявшей во дворе на Кутузовском проспекте.
Следствие установило, что Абдуллин, бездомный рецидивист, выбрал машину для проживания и пригласил туда знакомую. Во время распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой Абдуллин нанес женщине 26 ножевых ранений.
Куценко не имел отношения к произошедшему и не знал, что в его машине кто-то живет. Актер купил «Запорожец» как хобби и не использовал его.
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