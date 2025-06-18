Шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области остаются в больницах
В настоящее время в больницах остаются шесть человек, которые пострадали при ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.
По данным агентства, в стационарах находятся шестеро, включая двух детей. Сейчас их жизням ничего не угрожает: у всех состояние легкой или средней степени тяжести. Часть пациентов скоро отправят домой.
Также в публикации отмечается, что уже были выписаны 64 человека, в том числе двое несовершеннолетних.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым следовал пассажирский поезд №86 «Климов — Москва».
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