Шесть пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области остаются в больницах

18 июня 2025, 13:40

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В настоящее время в больницах остаются шесть человек, которые пострадали при ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.