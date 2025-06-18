В ДНР пьяный мужчина пытался зарезать знакомую за угрозу сдать его в полицию
В Донецке соседи обнаружили женщину с ножом в голове и пятью другими ножевыми ранениями. Пострадавшей была своевременно оказана медпомощь. Как сообщает пресс-служба СУ СК по ДНР, нападение совершил ее знакомый.
По версии следствия, инцидент произошел на фоне конфликта в минувший вторник, 17 июня, во время застолья в одном из домов города. Нападавший попытался скрыть следы преступления — выбросил одежду и смыл кровь.
Вскоре мужчину задержали, он дал признательные показания. В ближайшее время его предъявят обвинение и возьмут под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По данным телеграм-канала Mash на Донбассе, женщина грозилась сдать своего приятеля в полицию, когда тот рассказал ей о своем секрете.
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