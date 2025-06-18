В ДНР пьяный мужчина пытался зарезать знакомую за угрозу сдать его в полицию

18 июня 2025, 13:22

Фото: iStock/tiero

В Донецке соседи обнаружили женщину с ножом в голове и пятью другими ножевыми ранениями. Пострадавшей была своевременно оказана медпомощь. Как сообщает пресс-служба СУ СК по ДНР, нападение совершил ее знакомый.