Американец зарезал невесту в Одинцово

Фото: istockphoto/phanasitti
Гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово, сообщает «МК». По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.
Все произошло в минувший четверг, 22 августа. Соседи сообщили охране, что мужчина избивает женщину и попросили их подняться на 11 этаж многоэтажного дома на Сколковской.
На выходе из лифта охрана увидела, что несчастная сидит на полу в кровавой луже. Медработники обнаружили ранение в руку, а также в сердце.
Полицейские выяснили, что 32-летний молодой человек покинул квартиру с черного хода, взяв с собой нож, по-видимому, чтобы избавиться от него. Американца ищут.
По словам родных убитой, которая недавно, 17 августа, отметила 30-летие, роспись должна была состояться 8 октября. Известно, что американец работает в IT-сфере. После случайного знакомства он сделал девушке предложение. Убийство произошло на съемной квартире. Ранее молодые люди там не ссорились.
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На выходе из лифта охрана увидела, что несчастная сидит на полу в кровавой луже. Медработники обнаружили ранение в руку, а также в сердце.
Полицейские выяснили, что 32-летний молодой человек покинул квартиру с черного хода, взяв с собой нож, по-видимому, чтобы избавиться от него. Американца ищут.
По словам родных убитой, которая недавно, 17 августа, отметила 30-летие, роспись должна была состояться 8 октября. Известно, что американец работает в IT-сфере. После случайного знакомства он сделал девушке предложение. Убийство произошло на съемной квартире. Ранее молодые люди там не ссорились.
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Никита Кротов