Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на Двали, расследовалось по статье о хулиганстве. Накануне дело поставили на контроль в центральный аппарат ведомства.
В настоящее время продолжаются следственные действия по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил тяжелую травму глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В воскресенье, 4 августа, крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении Двали.
Читайте также:
Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
Федерация бокса РФ сделала заявление после избиения чемпиона Дмитрия Двали
Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в Крыму, когда он заступился за мальчика
В настоящее время продолжаются следственные действия по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил тяжелую травму глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В воскресенье, 4 августа, крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении Двали.
Читайте также:
Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
Федерация бокса РФ сделала заявление после избиения чемпиона Дмитрия Двали
Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в Крыму, когда он заступился за мальчика
Екатерина Коршунова